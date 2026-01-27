林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指

參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。案件尋日判刑，法官指責林俊一行為卑鄙，利用歌唱導師身份及以提升歌唱技巧為由侵犯，加上涉及未成年兒童，因此須判處阻嚇性刑期。法官最後判林俊一入獄43個月。

喺林俊一被判罪名成立後，同林參加過《中年好聲音》嘅涂家堯同支嚳儀受訪時曾作出回應，身為媽媽嘅支嚳儀直斥林嘅行為令人髮指，又話好難睇穿人心，所以佢會教小朋友遇到奇怪事情時要相信自己內心，當下就要逃跑。涂家堯就話參加《中年好聲音》之前，已經喺另一歌唱比賽同林俊一有一面之緣，林當時更鼓勵佢報名參加《中年好聲音》。對於林俊一罪名成立，涂家堯認為對方必須為自己行為負全責。

林俊一曾參加《中年好聲音》，同屆參加者支嚳儀曾批評林行為令人髮指

有社工於2023年中報案，指有男童多次被人以唔同藉口非禮，後來警方於羅湖口岸拘捕涉嫌與案件有關嘅林姓男子，並向佢控以「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，當時警方估計可能有更多受害人。

報稱係歌唱老師嘅林俊一，喺長沙灣區一個商業大廈單位開設歌唱學校，聲稱曾與G.E.M、側田、容祖兒等過百位歌手合作，擁有多年演出經驗，並強調「針對青少年特性」，特別設計一套獨特流行聲樂訓練。林俊一被捕前曾參加《中年好聲音》晉身100強，但喺首圈已經被淘汰。而林俊一喺facebook專頁曾透露佢將參加「《中國好聲音》全國巡演歌手大賽深圳賽區榮譽之戰」，當時正值佢喺羅湖被捕前後時間。

