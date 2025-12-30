林俊傑認愛，小20歲中國網紅女友七七是誰？「一家四口」甜蜜與媽媽慶生，出道22年首度官宣戀情

44 歲林俊傑與 23 歲中國網紅 Annalisa 七七戀情公開！今年年初盛傳林俊傑與 Annalisa 七七的戀愛傳聞，但二人與經紀公司皆沒有回應，12 月 29 日林俊傑於社交媒體發佈為媽媽慶祝生日的合照，當中 Annalisa 七七就在林俊傑母親身旁，等同直接官宣戀情！

（林俊傑 Facebook 官方專頁）

林俊傑出道 22 年來從來未有認愛，合照中更寫上「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴」。「眼利」的網民指 Annalisa 七七的「雪糕手袋」來自 Chanel 2025/26 早春度假系列，叫價 20 萬極具豪門氣派。

「眼利」的網民指 Annalisa 七七的「雪糕手袋」來自 Chanel 2025/26 早春度假系列，叫價 20 萬極具豪門氣派。(Chanel)

首次認愛引全網熱烈討論，而且大方公開即指二人戀情穩定，看來未來成婚的可能性甚高。到底 Annalisa 七七是誰？一起來大起底吧～

林俊傑女友中國網紅 Annalisa 七七是誰？

Annalisa 七七的五官精緻，不少網民形容為中國版的「人間AI」。 (小紅書)

林俊傑與小 20 歲的 Annalisa 七七於年初時被目擊於美國約會，更穿上情侶裝逛街十分甜蜜，但林俊傑透過經紀公司回應「專注事業」，因而沒有引起太大的討論。是次發佈「一家四口」的合照，看來戀情是十分穩定了！

Annalisa 七七現為中國網紅及模特兒，據稱家庭環境十分優越。(IG: @annalisaqiqi)

Annalisa 七七是一位中國網紅及模特兒，現年 23 歲的她自稱為「美籍華裔」，但不少 Annalisa 七七的同學指出她是廣東人。盛傳 Annalisa 七七家庭背景優越，就讀頂尖美國帕森設計學院（Parsons School of Design），爸爸是內地上市公司老闆，母親則留下豐厚遺產，網傳於美國、日本等地擁有房產。

