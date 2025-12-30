宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
林俊傑認愛，小20歲中國網紅女友七七是誰？「一家四口」甜蜜與媽媽慶生，出道22年首度官宣戀情
44 歲林俊傑與 23 歲中國網紅 Annalisa 七七戀情公開！今年年初盛傳林俊傑與 Annalisa 七七的戀愛傳聞，但二人與經紀公司皆沒有回應，12 月 29 日林俊傑於社交媒體發佈為媽媽慶祝生日的合照，當中 Annalisa 七七就在林俊傑母親身旁，等同直接官宣戀情！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
林俊傑出道 22 年來從來未有認愛，合照中更寫上「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴」。「眼利」的網民指 Annalisa 七七的「雪糕手袋」來自 Chanel 2025/26 早春度假系列，叫價 20 萬極具豪門氣派。
首次認愛引全網熱烈討論，而且大方公開即指二人戀情穩定，看來未來成婚的可能性甚高。到底 Annalisa 七七是誰？一起來大起底吧～
林俊傑女友中國網紅 Annalisa 七七是誰？
林俊傑與小 20 歲的 Annalisa 七七於年初時被目擊於美國約會，更穿上情侶裝逛街十分甜蜜，但林俊傑透過經紀公司回應「專注事業」，因而沒有引起太大的討論。是次發佈「一家四口」的合照，看來戀情是十分穩定了！
Annalisa 七七是一位中國網紅及模特兒，現年 23 歲的她自稱為「美籍華裔」，但不少 Annalisa 七七的同學指出她是廣東人。盛傳 Annalisa 七七家庭背景優越，就讀頂尖美國帕森設計學院（Parsons School of Design），爸爸是內地上市公司老闆，母親則留下豐厚遺產，網傳於美國、日本等地擁有房產。
波瑠高杉戲裡老婆真老公！ Mr.新娘遊戲組隊兩年閃婚！
哇，日本演藝圈這波聖誕大禮超甜，波瑠和高杉真宙2025年12月23日雙雙在社群宣布結婚，粉絲刷屏「終於等到你們」！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
戴佩妮宣布內地巡唱取消 原因曝光：不在乎面子問題
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手戴佩妮舉行「雙生火焰」巡迴演唱會，27日唱到中國四川成都站，卻哽咽宣布取消北京、廣州場次，她在演唱會上直言：「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
政府新招發展洪水橋用地允分期付地價｜港上月出口飆 18.8% 兩年最勁｜林俊傑貼合照認愛細 20 年廣東網紅｜12 月 30 日・Yahoo 早報
特區政府全力推進北部都會區（北都）「片區開發」，首個項目位於元朗洪水橋/厦村新發展區的片區（洪水橋片區）今日起以雙信封制方式招標，為期約半年，明年7月3日截標。洪水橋片區包括3幅住宅用地及3幅「企業及科技園」用地，政府更容許中標財團分期支付地價，中標後的28日內繳付25%地價，餘下3年內支付兼免息。發展局局長甯漢豪形容，北都首個招標的片區意義重大，多項招標安排吸納了市場意見，有助推動企業參與北都發展。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
澤連斯基否認襲擊俄總統官邸 斥俄方為持續襲擊烏克蘭找藉口
烏克蘭總統澤連斯基發聲明，否認烏克蘭試圖用無人機襲擊俄羅斯總統官邸，指摘俄方的有關說法純屬捏造，旨在破壞烏克蘭與美國總統特朗普團隊共同推進的和平進程成果。澤連斯基指，俄方有關說法的本質是為持續襲擊烏克蘭，尤其是首都基輔尋找藉口，同時規避結束戰爭的必要責任，是俄方的典型欺詐戰術。澤連斯基重申，烏克蘭始終堅守不採取任何削弱外交努力的原則，呼籲美國必須對相關威脅做出適當反應。 (ST)#烏克蘭 #澤連斯基 (ST)infocast ・ 2 小時前
章子怡帶小孩溫馨外出！小兒子蹦跳萌樣搶鏡 10歲女兒已和媽媽一樣高
章子怡近日被目擊帶著10歲女兒醒醒、4歲兒子，以及朋友家的孩子一起外出聚餐，飯後再陪孩子們到遊戲中心玩耍。她以素顏、白色羽絨服搭配淡紫色毛線帽、簡單休閒裝現身，展現巨星之外的輕鬆日常，引發網友討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
深圳同鄉出招！Insta360插旗銅鑼灣 同DJI大疆撞到正？ 月租20萬進駐百德新街
來自深圳的智能相機品牌Insta360，以每月20萬元承租銅鑼灣百德新街一地舖開設旗艦店，呎租約250元，為該品牌繼去年進駐尖沙咀栢麗購物大道後，首度進駐港島。旗艦店已於聖誕節當日開幕，並請來港姐陳凱琳擔任「一日店長」。閱讀理解：長橋證券120萬進駐太子珠寶鐘錶舊舖 較高峰期300萬平六成｜羅素街/波斯富街成證券行新據點H&M撤出銅鑼灣？ 全港剩3分店！ 高峰期月租1,000萬稱霸4層｜傳龍豐120萬搶租萬呎地舖上址為百德新街22–36號地下32號舖，建築面積約800平方呎。Insta360於2015年成立，以360°全景及AI影片生成技術見稱，主打創作者市場。Insta360於2024年9月進駐尖沙咀，承租栢麗購物大道地下G4舖連1樓，建築面積分別約651平方呎及667平方呎，合共約1,318平方呎，當時月租約12萬元，呎租約91元。據本地報章報道，文沂資本房地產管理董事鍾浩文指出，Insta360的「租鋪軌跡」與無人機及航拍巨頭、同樣來自深圳的大疆（DJI）頗為相近：兩者均先在栢麗購物大道設據點，再於銅鑼灣擴展。兩品牌在 AI 拍攝市場存在重疊，選址相近或可帶來協同效應。鍾氏亦指，28Hse.com ・ 19 小時前
晨早新聞重點｜運輸署元旦起打擊違規考試車輛／特朗普稱不擔心大陸圍台軍演
【Now新聞台】12月30日now早晨新聞重點 【考試車元旦起禁輔助裝置】運輸署元旦開始會跟進加設學車輔助裝置的違規考試車輛，有專家指措施能避免初學者過份依賴輔助裝置。【俄稱烏無人機攻擊普京官邸】俄羅斯聲稱烏克蘭用無人機攻擊總統普京其中一個官邸。【特朗普回應圍台軍演】特朗普回應大陸圍台軍演，稱自己對此並不擔心。#要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
新年好去處2026｜東京新年開運1日遊 必去2大開運神社＋30分鐘士多啤梨放題＋任選兩款特色鍋物
踏入新一年，去日本旅行除了瘋狂Shopping，最重要當然是入鄉隨俗去神社參拜，祈求2026年順風順水！不過關東著名的神社往往交通轉折，加上冬天寒風刺骨，帶住一家大小轉車實在令人卻步。想舒舒服服行大運？推介KKday這個東京新年開運1日遊，由東京專車出發，一次過帶大家走訪2大開運神社「成田山新勝寺」、「大杉神社 & 勝馬神社」。行程還包了士多啤梨任摘任食及特色鍋物午餐，人均只需$723起！一日內集齊「開運＋美食＋採果」，新年儀式感直接拉滿！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 2 小時前
川普、普丁再次就烏克蘭問題通話
美國白宮發言人周一（29 日）表示，美國總統川普與俄羅斯總統普丁就烏克蘭問題進行了富有成效的通話。鉅亨網 ・ 5 小時前
吳千語成「帶貨女王」 百億老公施伯雄坐經濟艙惹質疑 親揭原因：資本增值
吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）於2023年12月結婚，榮升「百億新抱」。吳千語婚後並未有放棄工作，近日除咗有電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》於愛奇藝播映，更加入直播帶貨行列，第二次直播成交額突破1.5億人民幣（約1.65億港元），一躍成為新一代「帶貨女王」。然而，吳千語老公施伯雄亦相當支持老婆，專程現身為吳千語打氣，更在前往現場嘅航班上就已打開直播收看，不過被眼利網民發現佢竟然坐經濟艙，惹來熱列討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
管浩鳴倡設「契約伴侶」代替「同性」字眼 再回應陳同佳案強調非包庇｜Yahoo
立法會今年 9 月以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。選委界議員管浩鳴接受報章訪問稱，部分宗教團體對「婚姻」以外的關係已有所「鬆口」，他提議以「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，涵蓋所有具互託關係的伴侶，例如伴侶是馬姐也可以，只要兩個人願意一起生活，互相託付即可。此外，台灣殺人案疑犯陳同佳赴台自首無期，管浩鳴回應稱自己「絕對非包庇罪犯」，重申認為必須解決事件。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院
鑽石山富山邨今日(28日)下午發生火警。警方於下午1時18分接報，指富信樓10樓一個單位的廚房起火並冒出濃煙。消防員迅速到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，並於下午1時58分成功將火勢撲滅。 火警發生時，起火單位內共有四人，其中一名80歲老翁昏迷，由消防員救出後送往伊利沙伯醫院搶救，其餘三人則安全無恙。事件am730 ・ 1 天前
川普的和平計畫遭遇新阻礙 普丁稱將改變談判立場
(更新第一段)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 7 小時前
香港元旦好去處2026│沙田馬場元旦盛事「好運1月1」回歸！送好運手提袋、贏1.28億大賞、新打卡地標、限定美食
聖誕之後便是時候迎接2026了！明年剛好是馬年，新一年，可以從一場精彩的馬場盛會開始。香港賽馬會將於2026年1月1日（星期四）在沙田馬場舉行年度大型活動「好運1月1」，集賽馬競技、節日慶典、美食體驗與數碼互動於一體，更設有高達1.28億港元的「元旦好運大賞」。無論你是賽馬迷、喜歡打卡，還是想尋找新年開運氣息，1月1日去沙田馬場絕對是2026年最具儀式感的開年選擇。祝你馬到成功，好運連連！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
一周星星｜宣萱古仔連環互窒笑爆嘴 宣萱激到「反眼」兼「狂打」古仔畫面震撼
娛樂訪談節目《一周星星》昨晚（28日）播出的第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，主持則是區永權。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中年好聲音4｜《新秀》冠軍何晶晶重踏歌唱舞台 當年擊敗鄭俊弘 憑《女神》飆高音贏盡好評
《中年好聲音4》昨（28日）晚播出的第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了六位五燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
回應烏克蘭襲擊普京住所指控 特朗普：非常生氣 會清楚調查事件
《路透》報道，美國總統特朗普表示，獲俄羅斯總統普京告知，烏克蘭曾試圖襲擊普京位於俄羅斯北部的住所，基輔方面否認。AASTOCKS ・ 5 小時前
珍惜生命｜屯門29歲男子墮樓亡 胞弟報警惜太遲
今日(29日)早上8時25分，警方接獲一名男子報案，指發現其兄長倒臥在屯門青山公路－新墟段11-17號平台。 人員接報到場，該名29歲姓林事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 21 小時前