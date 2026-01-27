錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
林俊傑電影院約會被捕捉！和小21歲女友七七低調放閃 網揪線索「可能已同居」
1月26日，林俊傑與女友七七在新加坡電影院被網友巧遇。畫面中兩人穿著休閒、神情自然，雖低調但也顯得甜蜜。
從網友拍下的畫面可見，林俊傑身體微微前傾專心看電影，七七留著捲髮，側臉清秀，靠著椅背放鬆觀影，兩人全程似乎未察覺被拍。當天他們沒有刻意遮掩行程，穿搭輕鬆自然，互動看得出默契。其實這已是官宣後第二次被偶遇，1月初就有網友拍到兩人一起逛新加坡藝術展，還戴著同款棕色口罩，低調同行。
近期也陸續傳出一些日常互動畫面。1月中旬有人目擊林俊傑替七七提包包，女方則幫他整理外套；林俊傑巡演休息期間，兩人的社群定位多次重疊，被網友形容是「出雙入對」，甚至有人猜測已經同住。
對於這段戀情，雖有部分粉絲不看好，但多數人都抱持支持態度，認為他已經44歲，早該有談戀愛的自由。但也有歌迷喊話：「談戀愛沒問題，但新專輯要加快腳步！」期盼早日看到他再推出新作品。
延伸閱讀
林俊傑公開小21歲女友「被酸老牛吃嫩草」 為何男明星總偏愛年輕女生？
其他人也在看
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 35 分鐘前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日圓兌港元急升重上5算！網民憂外遊成本增加
準備出發日本旅遊的港人注意！近月一直低位徘徊的日圓匯價，近日突然「變臉」反彈。隨着市場傳出日美兩國可能聯手干預匯市的消息，日圓匯率急升，兌港元更一度衝破5.07水平，重返「5算」大關，令不少正計劃春季賞櫻的人士大嘆「換錢換遲了」。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
葉舒華3D胸形全看透 白Bra谷爆北半球
【on.cc東網專訊】韓團i-dle台籍成員葉舒華近日挑戰性感尺度，於社交網上載一系列辣照，見她外搭白色西裝外套，裏面竟只着上白色Bra Top，超貼身剪裁令3D胸形表覽無遺，更激露出北半球，加上展現零贅肉、緊緻的美腰線條，即時令粉絲暴動，大讚「辣翻了」、「美出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳意涵43歲減齡穿搭技巧曝光：「這關鍵」是她仍像少女的秘密
對於年紀相仿的我們來說，陳意涵幾乎就是7年級生共同的青春記憶。還記得第一次在螢幕上看到她時，那雙靈動的大眼睛加上標誌性的娃娃臉，讓人一眼就記住；沒想到歲月一轉眼流過，來到43歲的她，狀態卻幾乎和當年沒什麼差別。反觀自己，不免忍不住感嘆時間的無情，也難怪大家總說陳意涵根本是最有說服力的「減齡範本」，彷彿歲月在她身上悄悄放慢了腳步。bella儂儂 ・ 22 小時前
BLACKPINK啟德開騷掀熱潮 內地客湧港超跨年近三成 業界倡跳出人數及消費框框 以盛事推動城市行銷
韓國人氣女團BLACKPINK相隔3年再度來港開騷，上周六首次在啟德體育園主場館，打響全球巡迴「DEADLINE」香港站頭炮，掀起「粉紅」熱潮。除大批「BLINK」(歌迷暱稱)為搶企位前排「神位」，通宵在館外瞓睡袋守候外，啟德零售館一帶有多個應援熱點及打卡位，讓一眾粉絲朝聖。演唱會同時推高訪港旅客數字，演唱會首日內地來港人次逾18.8萬，比跨年多出約4萬，增逾28%。有旅遊業界認為演唱會經濟應升至「城市行銷」層面；另有議員指，旅遊業「留客」方面仍有進步空間，倡推出演唱會優惠套票，增旅客在港過夜意欲。am730 ・ 9 小時前
網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國網絡流行著一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近日外國Tiktok有不少外國網民分享中式養生的影片，片段中可見他們喝熱水、在家中穿著厚棉拖鞋、泡杞子水，他們更指中式養生是全新的生活指南。Yahoo Food ・ 22 小時前
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 23 小時前
「最美姑姑」李若彤現身張學友演唱會！60歲淡妝如40歲一樣美麗，親授健身保養大法練成「李若彤同款馬甲線」
李若彤不僅保養得宜，傲人的「馬甲線」更是令人敬佩之處。近年她亦在小紅書上大方分享自己的保養大法與健身心得！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【百佳】鈣思寶平均$4.3/包、道地極品纖解茶/烏龍茶平均$6.7/支（即日起至29/01）
百佳網店精選原箱優惠，維他奶鈣思寶高鈣大豆植物固醇/杏仁高鈣/高蛋白質豆奶6包裝x4 $102/箱、雀巢韓國嚴選冷萃黑/牛奶咖啡20支 $220/箱(買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋 + 15支雀巢咖啡CAFE系列美式咖啡270毫升 + 健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升)、道地原箱極品纖解茶/烏龍茶/蘋果綠茶 500毫升24支 $160/箱(買2箱送道地別注版SNOOPY雨傘 + 1支道地鴨屎香蜜桃茶500毫升)、唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷裝 $68/箱(買滿$368再送唯潔雅盒裝面紙 + 極致綿柔四層衛生紙10卷裝 + Carl Schmidt Sohn陶瓷塗層炒鑊)！YAHOO著數 ・ 22 小時前
碧咸大仔事件延伸：年輕時，我們也許是「碧咸大仔」，想與父母來個華麗起義｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
碧咸一家的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發布了一份震撼全球的六頁聲明，宣告與那個曾經代表著「家族完美模範」的父母正式決裂。在二十歲的年輕人眼中，這或許是一場遲來的覺醒與獨立宣言；但對於我已步入成年、在生活與事業中摸爬滾打過的女性來說，看這場戲的角度，卻多了一層冷峻的清醒與理解。Yahoo Style HK ・ 1 天前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
印度尼帕病毒｜泰國等周邊國家加強邊境防疫！出發旅遊前要注意事項
踏入2026年初，亞洲旅遊業正面臨新的公共衞生挑戰。近期印度西孟加拉邦傳出尼帕病毒（Nipah Virus）疫情，令不少計劃前往東南亞旅遊的港人感到憂慮。泰國政府已隨即宣佈加強邊境防疫措施，務求將病毒阻截於國門之外。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰on.cc 東網 ・ 1 天前
大圍教友廁內猝死 生前任職食環署督察 署方：深感哀痛
大圍一教會發生教友猝死事件。昨日(25日)上午11時26分，警方接獲報案，指其家人在大圍文禮路10號教會一洗手間暈倒。人員接報到場，該名42歲姓何男子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，報案人為事主妻子，兩人結婚逾5年，未有子女。當日一同前往教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛不適，於是前往洗手間，妻子見他良久未返感到擔心，四出尋人發現其在廁內暈倒。事主生前任職食環署督察，曾提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，間中會心口痛，但並沒有求診或檢查，其後已轉回正常工作時間。署方表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。am730 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】改編自轟動影展真實紀錄片！《Song Sung Blue：藍色情歌》 一部耗時15年打磨的工人階級音樂傳奇
環球影業榮譽呈獻，改編自轟動影展的真實紀錄片。兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike 米克（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire 嘉兒（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder 閃電與雷鳴」樂隊，用Neil Diamond 尼爾戴蒙的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 21 小時前