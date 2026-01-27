林俊傑電影院約會被捕捉！和小21歲女友七七低調放閃 網揪線索「可能已同居」

1月26日，林俊傑與女友七七在新加坡電影院被網友巧遇。畫面中兩人穿著休閒、神情自然，雖低調但也顯得甜蜜。

從網友拍下的畫面可見，林俊傑身體微微前傾專心看電影，七七留著捲髮，側臉清秀，靠著椅背放鬆觀影，兩人全程似乎未察覺被拍。當天他們沒有刻意遮掩行程，穿搭輕鬆自然，互動看得出默契。其實這已是官宣後第二次被偶遇，1月初就有網友拍到兩人一起逛新加坡藝術展，還戴著同款棕色口罩，低調同行。

近期也陸續傳出一些日常互動畫面。1月中旬有人目擊林俊傑替七七提包包，女方則幫他整理外套；林俊傑巡演休息期間，兩人的社群定位多次重疊，被網友形容是「出雙入對」，甚至有人猜測已經同住。

對於這段戀情，雖有部分粉絲不看好，但多數人都抱持支持態度，認為他已經44歲，早該有談戀愛的自由。但也有歌迷喊話：「談戀愛沒問題，但新專輯要加快腳步！」期盼早日看到他再推出新作品。

