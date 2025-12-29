林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 10 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 11 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 14 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊
【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」now.com 體育 ・ 7 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 14 小時前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 11 小時前
白銀為何突跳水？傳歐洲大行23億美元空頭爆倉 Fed緊急注資救市
現貨白銀價格週一（29 日）早盤上演「過山車」行情，在短暫飆升後急速跳水。市場劇烈波動的原因，社群平台 X 瘋傳一則未經證實的重磅傳聞：一家「系統重要性銀行」因白銀期貨空頭爆倉，無法繳納 23 億美元追加保證金，最終被強制平倉，並傳出聯準會（Fed）緊急注資 340 億美元救市。鉅亨網 ・ 7 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 1 天前
一周星星｜宣萱古仔連環互窒笑爆嘴 宣萱激到「反眼」兼「狂打」古仔畫面震撼
娛樂訪談節目《一周星星》昨晚（28日）播出的第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，主持則是區永權。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
巨大火球照亮福島夜空 直徑十厘米 光比半輪月亮
一顆巨大火球日前在日本福島上空墜落，被當地田村市的天文台攝錄下來。報道引述天文台推測，火球可能是墜落於福島縣南會津町附近的流星。火球燃燒的光度媲美半輪月亮，與地面距離甚近，光迹持續約四秒，下沉時還有分裂迹象。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
巴拿馬運河象徵中巴友誼紀念碑被拆 再掀外交風暴
（法新社巴拿馬市28日電） 位於巴拿馬運河入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，已於昨天晚間被地方政府拆除。這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。法新社 ・ 7 小時前
