林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論

人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。

其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。

今日JJ於社交平台分享為母親慶祝70歲生日的合照，並寫上：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」身旁正是七七，女方已融入家中。