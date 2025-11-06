林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」

立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。



鄭念慈裁決時指，據呈堂片段，周浩鼎、陳恒鑌身處位置，與林卓廷和石禮謙有距離，儘管已盡量回想事件，但他們或對事發一刻未必清楚。

正就民主派初選 47 人案服刑的林卓廷早上穿西裝出庭，身旁有懲教人員看守，等候開庭期間望向旁聽席微笑。

官：林與石禮謙說法可能為真

鄭又說，林卓廷作供指自己當時知悉石禮謙做過心臟手術，當天上前是為因立會混亂、擔心建制派強行選出主席，才上前了解情況，至於伸手是為問候石、向其表示關心。而石禮謙亦作供稱，當時感覺的危險是來自林的另一方向，他也感受不到林的接觸有用力。

鄭說，林和石的說法可能為真，而如林有與其他議員協議搶石的咪高鋒，則必會用力。綜合而言，認為本案無足夠證據推論被告有襲擊、妨礙或騷擾議員，因此裁定他無罪。

控方由律政司高級助理刑事檢控專員蕭啟業、高級檢控官勞泳珊代表；林卓廷由大律師黃錦娟、管致行、郭雅媛代表。案件由署理主任裁判官鄭念慈審理。

稍後有詳細報道。

案件編號：ESCC2514/2019

