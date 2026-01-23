林哲玄去信盧寵茂 倡修例杜絕非法行醫

【Now新聞台】立法會議員林哲玄去信醫務衞生局局長盧寵茂，建議修訂《醫生註冊條例》，杜絕非法行醫。

林哲玄引述一宗法庭案件，稱一個美容中心負責人向癌症病人提供自然療法，並指示他們停用藥物，法官裁決時指《醫生註冊條例》只適用於規管西醫執業，裁定被告罪名不成立。

林哲玄認為，大部分專業註冊條例有關非法行醫的條文，只針對冒充註冊，當有人涉嫌非法行醫，現行法例下，被告只要證明所行的非中醫，也非西醫，罪名便不會成立。他建議局方修例，列明「任何人並非已註冊而向他人針對疾病、傷患、殘疾和疼痛提供治療即屬犯罪」，杜絕非法行醫。

