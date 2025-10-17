林哲玄認為現階段醫療開支增長是無可避免 冀政府長遠做好基層醫療

【Now新聞台】政府公布2023/24年度本地醫衞總開支，上升至約2512億元。有立法會議員認為，現階段醫療開支增長是無可避免，希望政府長遠做好基層醫療。

立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「早些發現一些嚴重疾病，最好從輕微時已經發現，讓它不要發現發展成嚴重疾病，讓未來幾年之後，雖然人口依然老化，但老得健康一些、少一點去使用住院服務、比較上複雜的治療。另一方面，我們可以做的是優化現在的資助服務，即是我們很好的安全網 。」

#要聞