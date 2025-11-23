搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！
在紅地毯上，林嘉欣穿的是豆沙色Gucci西裝外套，帥氣girl boss氣場；到了頒獎時就換上了黑色西裝外套，裡面沒有穿恤衫，直接中空，像穿著男友西裝外套的模樣，充滿性感魅力。也許這秋冬要來跟林嘉欣學習西裝外套穿搭！
西裝外套穿搭，在這幾年都相當流行，特別是YSL把girl boss氣氛帶到了時尚舞台，女生穿的西裝外套都是肩膊很寬、非常oversized的西裝外套，穿起來很堅挺、很霸氣的造型。如果想讓西裝外套造型變得「女生」一點，也可以在外套裡面穿個背心，營造一種像是穿著男友西裝的氛圍，下半身可以穿點西裝褲，YSL也是這樣子把西裝營造可帥可甜的氛圍，把女性魅力推到最高點。
西裝外套推薦
想買西裝外套，除了跟明星們入手大牌的西裝外套，坊間都有不少親民價選擇，從Uniqlo:C系列，$299就已經買到名師設計；在Zara也可以選到多款配色、物料的Oversized西裝外套，一起來看看西裝外套推薦吧！
UNIQLO 女裝 雙排釦休閒西裝外套 479669
特價：$299；原價：$599
GUCCI Wool-blend blazer $23,800
SAINT LAURENT Double-breasted wool blazer $27,700
ZARA FAUX SUEDE BLAZER $649
ASOS DESIGN tailored grandad blazer in khaki $589
Miss Selfridge brushed oversized double breasted blazer co-ord in grey pinstripe $656
ASOS DESIGN tailored relaxed blazer in black $412
