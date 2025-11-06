林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。大王仲拍宋芝齡大腿，點止係friend咁簡單！

宋芝齡 & 安德尊

安德尊試過公開攬實宋芝齡兼打大腿，連網友都話「幾時俾個名份」

早前由加拿大回港嘅林嘉華同太太劉寶珍(Jumbo）返TVB接受《流行都市》訪問，原來嘉華哥同大王私底下相當友好。二人接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，而大王都對佢鬆口，而且一臉靦腆。

林嘉華同安德尊對話如下 －

林︰我睇到好多娛樂消息，其實話你同阿邊個邊個呢……

安：宋芝齡？又係佢？

林︰我唔知呀……我就係想問……

安：得得得，我一陣介紹宋芝齡你識！

林︰我哋識架啦……

安：你覺得佢好唔好先？

林︰我覺得佢好唔好緊要，最重要係你覺得佢好唔好先？除咗好拍檔之外……

安：我覺得佢一般！

林︰而家追問大王嘅問題，係佢覺得幾時先要成家立室，

安：達唔到你同Jumbo姐咁好

林︰如果你真係同佢一齊，我可以過幾個秘笈畀你。

安（笑）：我唔要呀，唔要你個秘笈，留番第二個先。

林︰呢個問題永遠得唔到答案咁點搞？嗱，你應承我哋，喺2026年會唔會有一個明朗啲嘅……因為而家啲嘢好混濁呀！

安：你返唔返嚟香港先？

林︰你如果擺酒我實返。冇人工、冇片酬我都返，仲要做人情，蝕硬呀呢次！不如你趁我返嚟開工組織家庭咪算。

林︰咁我要搵埋佢另一半問下先，邊個係呀？

安：仲要問？佢走咗喇（已經離開錄影廠嘅宋芝齡）

林：佢哋有冇承認過？

（娛樂新聞台嘅潘盈慧話「大王今次第一次講咋」）

安：講咋喎！

林：講就係喇，大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！

