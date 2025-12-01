林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批

【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時仍未正式開始計算。

答辯人為莫贊生，莫今沒有到庭亦沒有律師代表應訊。莫於早前曾被兩間公司「APOLLO CREDIT FUNDS ICAV」及「ATHORA LUX INVEST S.C. SP」入稟高院呈請破產。呈請方稱於2022年4月向「Double Winner Asia Limited」及「Forever Concord Limited」提供1億港元的貸款，用於購入山頂中峽道28號物業，莫為其中一名擔保人。由於買賣協議在2023年3月13日終止，導致呈請方未能收回款項。根據融資協議，作為擔保人的莫需償還「Double Winner」的債務，總金額連利息等達1.35億港元。由於莫沒有還款，呈請方遂要求法庭頒令莫破產，高院於今年4月頒發破產令。

按現時《破產條例》規定，若破產人沒出席受託人指明的初次會面，或沒提供相關財產等資料，受託人有權申請「不開始令」，即暫停計算破產期，自動解除破產日期因而延後，直至破產人遵守相關條款。

案件編號：HCB 5428/2024

