林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG

林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 女方未被影響照出IG？

林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。豪宅環境寬倘，豪華裝潢極具氣派，可以觀賞到180度維港無敵海景，亦設有健身室及泳池；林夏薇仲試過喺家中巨型天台搭帳篷露營，及爬上5米高梯貼春聯到大門，感覺奢華。不過，莫贊生於今年被高院頒令破產，就喺前日（1日）被高等法院暫委法官林展程頒布「破產不開始令」，破產期無限期延長，直至莫贊生向受託人補交所有資產、交易等相關資料。

即使莫贊生破產期無限延長，但林夏薇似乎未有被影響，佢喺上個星期不時都會出Post宣傳陸劇《大生意人》，而昨日（2日），林夏薇亦PO出IG限時動態宣傳《大生意人》預告。

