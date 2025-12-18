林奕匡全新專輯醞釀四年面世 為粉絲團命名「小匡之家」

林奕匡（Phil）於2021年推出第十張個人專輯《Philosophy》後，他一直在創作的旅途上，繼續以個人的所感所悟混合各種音樂風格，譜出多首令樂迷既驚喜又感動的旋律。醞釀四年，Phil精心製作的全新個人專輯《The Next Station》將於明天（19日）面世！

Phil 分享整張新專輯《The Next Station》的製作歷程與創作理念，整張專輯以車站為設計主題，更特意印製復刻版車票及明信片，歌詞本亦有如舊式火車時刻表，非常有心思。席間，Phil 現場再度演唱新碟內兩首新歌〈那些不愛我的人〉及〈Song for my baby〉（即〈搖籃下的歌〉的英文Demo 版本），Phil 甜笑謂：「好期待可以現場唱畀佢（囝囝）聽，雖然首歌好Sweet，但係我錄咗好多次都唔得，因為唱唱吓會喊，個鼻都塞晒，太感動。」

維港景致記錄香港的成長，而新碟《The Next Station》除了見證 Phil 音樂路上的蛻變，更記錄了他過去四年間的人生成長：由人夫成為人父，再踏入40歲的不惑之年。Phil 笑謂：「做咗爸爸就真係好唔同，Darrien 嘅出現令我同太太嘅生活改變咗好多，世界仲有好多我未發掘過嘅嘢，每首歌就好似唔同嘅站，我相信大家都我一樣，喺人生經歷咗好多站。」他提到在踏入40歲的時候推出新碟，正好為 Phil 打開人生下半場：「我希望繼續用音樂記錄我嘅生活，做更多唔同類型嘅作品，唱多啲騷，同多啲人分享我嘅創作！」

談及未來動向，Phil 表示除了繼續創作更多的作品，亦希望可以與樂迷再拉近距離，現場宣佈出道15年之際，更為粉絲團建立一個官方名稱「小匡之家」。

