林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。
喺訪問中，子博表示移民英國有三大原因，第一個原因係佢覺得好辛苦，原因係香港有好多畫面，而呢啲畫面就係屋企、太太嘅遺物、屋企嘅陳設、同老婆行過嘅地方，好似連去金鐘都會令佢諗起喺紅棉路註冊結婚，香港有好多美好嘅東西，就係因為有太多美好嘅東西，所以對佢嚟講就變成一種痛苦。
而第二個原因就係佢睇唔到自己留喺香港仲有啲咩可以發展，佢表示自己離開香港嘅時候係50歲，睇唔到自己未來10年仲可於有啲咩發展，唔係香港市道嘅問題，係佢自己年齡嘅問題。同時佢亦諗唔到可以為仔女裝備或者做啲咩嘢，所以就突然諗到如果仔女喺外國升學，似乎有前路。
不過最重要嘅原因都係遵從亡妻遺願，子博表示太太Shirley曾經講過細個嘅時候好想去外國留學，不過可惜冇呢個機會，所以子博就索性帶一對仔女去另一個地方留學，舉家移民英國曼城過新生活。
被問到習唔習慣英國嘅生活，囡囡林詠渝及囝囝林卓楠都表示習慣，詠渝就話雖然活動冇香港咁多，不過其實佢覺得舒服啲，每次返嚟香港都覺得節奏好快，而英國就會放鬆晒，不過有時悶啲。而卓楠就話雖然習慣，不過自己英文本身唔太好，同人溝通就冇咁方便，子博就認為卓楠只係謙虛；同時佢又大讚仔女而家講嘢比之前有自信，尤其係詠渝，而家會多咗好多表情同身體語言。
被問到未來嘅期盼時，童星出身嘅詠渝就表示大學畢業後睇有冇機會入娛樂圈，自己唔強求。不過就被爸爸大爆料，指佢好想加入娛樂圈，佢現時修讀表演藝術，及佢自細嘅目標都係好明確清晰。而卓楠方面，子博就話仔仔仍未搵到方向，不過佢將會修讀Esports，電競。
最後子博表示人在異地都會有脆弱嘅時候，有時好多嘢需要去解決，喺香港長大，一個電話或者將問題分享到Facebook就可以處理，但喺英國就唔可以，有好多嘢都係要自己去處理，除咗文化唔同之外，圈子及人脈都冇香港咁多，所以好多嘢都要重新適應，好辛苦，所以有時會對住太太張相哭泣，喊完又冇事。
