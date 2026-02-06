林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」

英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外，加上英語水平試達到B2水平及年收入超過12570英鎊等條件，令部份在英港人有所不滿。曾於TVB主持娛樂新聞節目嘅林子博，於2021年帶同一對仔女移居英國，本來夠期可以申請永久居民身份，但現時同樣受政策變動影響。

林子博曾經被指鋪路回流香港

林子博早前同李婉華主持網上節目時提及此事，怒轟英國政府為BNO Visa「加辣」係搬龍門之舉。子博引述一項調查嘅結果，指有4成受訪嘅50歲以上BNO持有人都表示一旦新政策落實就會離開英國。子博話好多50歲以上港人當日變賣家產移英，以積蓄應付生活同置業，對英國而言有經濟貢獻。林子博形容B2英語水平對唔少人有如一道高牆，假如落實的話對有仔女喺英國成長，或者帶埋父母移英嘅家庭好大影響。子博舉例，家庭各成員都要符合資格嘅話，做主婦嘅冇收入，又或者老人家考英文試未達水平，兩者唔過關的話，都係申請唔到做永久居民。林子博直斥該項政策「拆散頭家」。

林子博

林子博指自己一家嘅情況係，大女詠瑜夠18歲就要自己考英語水平試同Life in UK（英國知識考核），即使過關但因為仍然係學生，收入水平唔到門檻。至於未成年細仔卓楠嘅身份就視乎子博。子博已經作好打算，一旦英國收緊政策，就會轉到蘇格蘭定居，因為當地住滿三年的話仔女大學學費唔駛錢，唔使好似喺英國咁，因為未有身份而要按留學生資格俾更貴學費。由於詠瑜將會成年，未必享有到蘇格蘭嘅呢項福利，加上兩姊弟一個想返香港一個想留喺英國，子博都話可能到時大女自己返港讀書，出現「骨肉分離」。

林子博太太2020年不敵癌魔逝世

