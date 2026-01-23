林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地

林子祥 葉蒨文

林子祥 葉蒨文

林子祥同葉蒨文呢對殿堂級歌手夫妻，近年不時返內地演出，早前阿Lam同Sally喺杭州舉行演唱會，林德信亦有上台獻唱。有網民喺社交平台分享，聲稱日前喺杭州回港班機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家。

有網民喺飛機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家

有網民喺飛機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家

網民提到起初唔確定見到葉蒨文，後來見到林德信先肯定係Sally，於是向佢打招呼。網民形容阿Lam一家態度相當和善，又盛讚葉蒨文相當有氣質。網民喺留言提到，林子祥同葉蒨文兩位長輩坐經濟艙，而林德信同太太就坐經濟艙，至於Alex就快2歲嘅囡囡林明就由Sally全程湊住，Sally亦抱住孫女過去經濟艙搵Alex夫婦。其他網民大讚林德信同太太坐經濟艙夠貼地，就連林明嘅衣著都係平民品牌，相當親民。

廣告 廣告

有網民喺飛機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家

全程湊孫嘅葉蒨文自從榮升嫲嫲後相當愛錫林明，唔少小紅書跟拍片段都見到Sally抱住孫女出入，就連早前阿Lam同Sally為紅館演唱會綵排，Sally都係抱住林明，錫到燶！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！