林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」

林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。訪問同食飯同時進行，阿Lam 同Sally平日6點幾就食晚飯，傾傾下Sally突然發現當時已經8點，立即著人安排食物俾阿Lam，盡顯細心一面。急不及待開餐嘅林子祥，同時自爆細個捱餓經歷。

林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問

父親係醫生、曾於英國留學嘅林子祥，原來當時並非過住中產留學生生活，反而十幾歲就要捱窮自力更生。阿Lam憶述同細佬抵埗英國後就被「遺棄」，屋企又冇寄錢畀佢哋，結果被踢出校。雖然Lam爸爸係醫生，但係林子祥估計爸爸搞唔掂啲錢又唔想寄錢，送咗兩兄弟去英國之後由佢哋自己去求生。

林子祥自爆同細佬十幾歲就被醫生父送去英國，但未有安排攸費，等佢地自生自滅

馬死落地行，當時林子祥兩兄弟唯有打工搵食。「咪自己出去搵嘢做，乜都做。麥當勞又做過，派報紙我又做過，幫人地執屋，Harrods、Dodgers我都做過，搵到幾多都食晒，因為仲要租房，嗰時都要四、五鎊，要做好多嘢先賺到嗰啲錢。」呢段日子足足捱咗4年，阿Lam都承認「嗰段時間幾陰功」，但並冇嬲屋企人，當係磨練，而且對英國並冇壞印象。「因為係捱得最辛苦嘅地方你就最鍾意……捱嘅時候又唔覺得好辛苦，嗰陣時真係我同我細佬一人一罐罐頭就一餐架啦，（有冇求救？）同邊個求救？求救即係乞食。」

葉蒨文提到，有次同阿Lam喺英國一個地鐵站講起，多年前兩兄弟就喺嗰度被人遺棄，仲一邊講一邊喊

太太葉蒨文提到，有次兩公婆去英國，阿Lam喺一個地鐵站同佢講多年前佢哋兩兄弟就喺嗰度被人揼低，仲一邊講一邊喊，可見當年震撼極大。訪問出街後，有網民憶述林子祥爸爸多年前喺元朗開診所執業，並指當年診金不菲。

有網民憶述林子祥爸爸多年前喺元朗開診所執業

