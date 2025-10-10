Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
林子祥 x 葉蒨文 演唱會｜ Sally晒馬甲線狂跳13分鐘 阿Lam唱《海闊天空》感觸落淚
一連五場的林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》昨晚（9日）於紅磡香港體育館正式開鑼，不少好友及圈中人包括：朱玲玲及丈夫羅康瑞、兒子林德信及太太Candace、吳浩康及太太郭思琳、狄波拉、陳淑芬、賈樟柯導演、蔡一智、陳潔靈、車婉婉、關心妍及丈夫楊長智等，都有前來捧場。
今次演唱會是阿Lam林子祥及Sally葉蒨文兩位樂壇巨匠送給樂迷最深情的禮物。從青絲唱到白首，歷盡高山低谷，人生最美好的時光都有樂迷同行。阿Lam與Sally將音樂與人生感悟毫無保留分享予知音人。演唱會主題「白頭到老」不僅是兩人婚姻的寫照，更是他們與樂迷之間跨越數十載的音樂約定。在長達三小時的演出中，二人不時與台下互動，言談間充滿對樂迷的感激之情。
Sally演唱會服飾由有「香港演唱會服裝之父」的本地設計大師Tomas Chan 及Kenneth Chan 操刀。而阿Lam的服裝則由他自己親自包辦。華麗卻不浮誇的設計完美契合阿Lam的型格風範與Sally的優雅氣質，每套戰衣皆為兩位巨星度身訂造，在經典中見新意，華麗得來又不花巧，完全符合阿Lam跟Sally的個人風格。
演唱會一開場已經掀起高潮！阿Lam與Sally攜手飆唱《敢愛敢做》、《200度》、《十分十二吋》等經典快歌，瞬間點燃全場氣氛。Sally更率領二十六位成人與小童舞蹈員連續跳唱十三分鐘，全程面不改容，唱跳期間更驚喜露出結實馬甲線，fit爆身形引來全場尖叫聲，將現場氣氛推向高峰。
二人各自solo環節同樣精彩，阿Lam多首代表作撼動人心，包括《千億個夜晚》、《真的漢子》及《這一個夜》等，而Sally的《祝福》、《珍重》、《信自己》等的演繹，繞樑三日。眾所周知兩人作品向來高難度，但他們依然中氣十足，完美演繹每粒音符，讓樂迷聽得如癡如醉。阿Lam的《男兒當自強》氣勢磅礴，盡顯鐵漢柔情；Sally的《祝福》溫婉動人，勾起無數集體回憶。更難得的是，兩位樂壇前輩在演唱時仍保持巔峰狀態，高音鏗鏘有力，轉音流暢自然，實力派風範表露無遺。多首經典金曲更引發全場大合唱，包括《憑着愛》、《數字人生》、《分分鐘需要你》等，現場氣氛溫馨熱烈。
演唱會亦充滿感人時刻，阿Lam在唱出《每夜唱不停》及《海闊天空》前，感性地說：「我唱咗咁多年歌，都望唔清楚你哋個樣，我而家想睇吓係乜嘢人聽我啲歌。」期間唱到哽咽，感觸落淚。唱完後，他說：「我見到你哋啲樣㗎啦，祝你哋每一位一千個夜晚都咁開心。」除此之外，其中一個環節是二人向父母致敬。演唱《藍天》前，Sally說：「呢首歌對我嚟講好重要，係教我點樣信自己，終於知道係咩意思啦，就係我親愛的媽媽……我又唔可以講太多，因為我一講呢就要出嚟，但係阿Lam講咗一句，我哋入咗呢行咁多年，我哋嘅媽咪Daddy永遠都係坐喺前面，但係而家佢哋去咗第二個世界坐第一個位，喺呢度致向敬佢哋，呢首歌我想送俾我媽咪，教我點樣去愛人同愛自己。」接着阿Lam說：「多謝你哋嚟呢度，不過我同沙麗最大最大嘅粉絲，都係我哋嘅Daddy媽咪。我Daddy好早就唔喺度，睇唔到我嘅演唱會，我媽咪差唔多由頭睇到落尾，不過而家佢都同我Daddy去咗一樣嘅地方啦，所以喺呢度唱呢隻歌俾佢哋。」然後二人唱出《追憶》、《單車》及《空櫈》。
最後Sally在台上分享感受：「我哋發覺去到我哋呢個年紀， which is唔係好大啫，一剎那眨吓眼就過㗎啦喎，突然間白頭到老，但係我哋發現最緊要一樣嘢，就係一個愛字，呢個世界冇嘢重要過愛，所以我哋呢個show，就係獻出好多愛，唔淨係我同阿Lam，係要俾全部嘅心機送俾你哋好多好多愛，喺呢度要再俾你哋一個大愛，要表示有幾愛你哋。」
其他人也在看
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲
由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
BLACKPINK演唱會香港站加場！明年1月啟德開唱 即睇加場售票詳情
BLINK要把握機會啦！BLACKPINK演唱會《DEADLINE》香港站宣布加場，新增1月26日星期一晚，今日（9日 ）會在Trip.com率先發售演唱會套票，每張演唱會飛都附一張迪士尼樂園門票，售價$1,799起，記得校鬧鐘搶票。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson泰國演唱會突被半裸猛男強吻 當場呆住 網民：保鑣跑去哪？
韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）近日於泰國曼谷舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，兩場演出座無虛席，氣氛沸騰。不過，於個唱期間Jackson突被粉絲強吻，其影片亦於事後喺網上瘋傳，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
內地國慶檔票房17億跌17%
內地國慶檔期首7日（10月1日至7日）電影票房錄得約17億元（人民幣．下同），按年跌17%，花旗原本估計10月1日至8日票房可按年增長5%至19%，直指表現遠遜預期，認為票房疲軟其中一個主因是缺乏吸引觀眾的重磅大片。信報財經新聞 ・ 1 天前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 1 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 22 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前