林子祥 x 葉蒨文 演唱會｜ Sally晒馬甲線狂跳13分鐘 阿Lam唱《海闊天空》感觸落淚

一連五場的林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》昨晚（9日）於紅磡香港體育館正式開鑼，不少好友及圈中人包括：朱玲玲及丈夫羅康瑞、兒子林德信及太太Candace、吳浩康及太太郭思琳、狄波拉、陳淑芬、賈樟柯導演、蔡一智、陳潔靈、車婉婉、關心妍及丈夫楊長智等，都有前來捧場。

今次演唱會是阿Lam林子祥及Sally葉蒨文兩位樂壇巨匠送給樂迷最深情的禮物。從青絲唱到白首，歷盡高山低谷，人生最美好的時光都有樂迷同行。阿Lam與Sally將音樂與人生感悟毫無保留分享予知音人。演唱會主題「白頭到老」不僅是兩人婚姻的寫照，更是他們與樂迷之間跨越數十載的音樂約定。在長達三小時的演出中，二人不時與台下互動，言談間充滿對樂迷的感激之情。

Sally演唱會服飾由有「香港演唱會服裝之父」的本地設計大師Tomas Chan 及Kenneth Chan 操刀。而阿Lam的服裝則由他自己親自包辦。華麗卻不浮誇的設計完美契合阿Lam的型格風範與Sally的優雅氣質，每套戰衣皆為兩位巨星度身訂造，在經典中見新意，華麗得來又不花巧，完全符合阿Lam跟Sally的個人風格。

演唱會一開場已經掀起高潮！阿Lam與Sally攜手飆唱《敢愛敢做》、《200度》、《十分十二吋》等經典快歌，瞬間點燃全場氣氛。Sally更率領二十六位成人與小童舞蹈員連續跳唱十三分鐘，全程面不改容，唱跳期間更驚喜露出結實馬甲線，fit爆身形引來全場尖叫聲，將現場氣氛推向高峰。

二人各自solo環節同樣精彩，阿Lam多首代表作撼動人心，包括《千億個夜晚》、《真的漢子》及《這一個夜》等，而Sally的《祝福》、《珍重》、《信自己》等的演繹，繞樑三日。眾所周知兩人作品向來高難度，但他們依然中氣十足，完美演繹每粒音符，讓樂迷聽得如癡如醉。阿Lam的《男兒當自強》氣勢磅礴，盡顯鐵漢柔情；Sally的《祝福》溫婉動人，勾起無數集體回憶。更難得的是，兩位樂壇前輩在演唱時仍保持巔峰狀態，高音鏗鏘有力，轉音流暢自然，實力派風範表露無遺。多首經典金曲更引發全場大合唱，包括《憑着愛》、《數字人生》、《分分鐘需要你》等，現場氣氛溫馨熱烈。

演唱會亦充滿感人時刻，阿Lam在唱出《每夜唱不停》及《海闊天空》前，感性地說：「我唱咗咁多年歌，都望唔清楚你哋個樣，我而家想睇吓係乜嘢人聽我啲歌。」期間唱到哽咽，感觸落淚。唱完後，他說：「我見到你哋啲樣㗎啦，祝你哋每一位一千個夜晚都咁開心。」除此之外，其中一個環節是二人向父母致敬。演唱《藍天》前，Sally說：「呢首歌對我嚟講好重要，係教我點樣信自己，終於知道係咩意思啦，就係我親愛的媽媽……我又唔可以講太多，因為我一講呢就要出嚟，但係阿Lam講咗一句，我哋入咗呢行咁多年，我哋嘅媽咪Daddy永遠都係坐喺前面，但係而家佢哋去咗第二個世界坐第一個位，喺呢度致向敬佢哋，呢首歌我想送俾我媽咪，教我點樣去愛人同愛自己。」接着阿Lam說：「多謝你哋嚟呢度，不過我同沙麗最大最大嘅粉絲，都係我哋嘅Daddy媽咪。我Daddy好早就唔喺度，睇唔到我嘅演唱會，我媽咪差唔多由頭睇到落尾，不過而家佢都同我Daddy去咗一樣嘅地方啦，所以喺呢度唱呢隻歌俾佢哋。」然後二人唱出《追憶》、《單車》及《空櫈》。

最後Sally在台上分享感受：「我哋發覺去到我哋呢個年紀， which is唔係好大啫，一剎那眨吓眼就過㗎啦喎，突然間白頭到老，但係我哋發現最緊要一樣嘢，就係一個愛字，呢個世界冇嘢重要過愛，所以我哋呢個show，就係獻出好多愛，唔淨係我同阿Lam，係要俾全部嘅心機送俾你哋好多好多愛，喺呢度要再俾你哋一個大愛，要表示有幾愛你哋。」

Sally晒馬甲線狂跳13分鐘 阿Lam唱《海闊天空》感觸落淚

