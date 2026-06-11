林定國：國安附例令法例具確定性 被告是否有罪仍由司法機關裁決(梁柏晞報道)
【Now新聞台】律政司司長林定國在會後提到，今次國安附例目的是令法例更清晰，不影響司法機構審判權。保安局局長鄧炳強則指責有反政府人士抹黑政府訂立附例的工作。
律政司司長林定國在會後再次解釋條例，他表示香港國安法和國安條例的條文已訂明特首發出證明書的權力，訂立附例是為了增加法例的確定性，不會影響法庭在國安案件的定罪率。
林定國：「當我們考慮一個罪行本身是否涉及國家安全，很順理成章當然是用這個制度。說得通俗點，今次附屬法例的工作是『畫公仔畫出腸』，將本來很順理成章的事情說得更清楚。究竟被告人最後會否被定罪，仍是交由擁有獨立審判權的司法機關判斷，所以簡單來說，程序還程序，結果還結果。」
林定國重申判斷罪行是否牽涉國安，是行政機關而非司法機關的工作，附例無新增罪行，亦無調高現有罪行刑罰，認為附例符合香港人權法案規定。
保安局局長鄧炳強則指，行政長官發證明書是極少數情況，又批評有人危言聳聽，指附例令政府可隨意將市民行為變成危害國安罪行。
鄧炳強：「說這些說話的人可能是別有用心，更可能是心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任和憎恨。如果大家留意，通常說這些事情嚇你，指小小事都會用國安法對付你，你留意說這些的人是誰？一般都是反政府人士，一些潛逃者、反華媒體，大家都留意到的。」
鄧炳強認為市民對政府的信任度已大大提升，但現時仍有國安風險，會做好解說工作。
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