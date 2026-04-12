林定國表示，香港不應為安全而輕易犧牲其他重要價值，也不應動輒將所有事情冠上國家安全名義。(資料圖片／林俊源攝)

周三為全民國家安全教育日，律政司司長林定國表示，香港不把國家安全「泛安全化」，亦不追求所謂「絕對安全」，而是追求開放型安全。他解釋，不應為了安全而輕易犧牲其他重要價值，也不應動輒將所有事情冠上國家安全名義，強調這並非香港的態度及原則。

部分國安範疇未如飛機大炮般易見

林定國接受報章訪問稱，國家安全涵蓋多個範疇，部分未必如「飛機大炮」般顯而易見，如網絡安全和數據安全，政府和市民須提高警覺防範潛在風險。他強調，任何對港區國安法及國家安全問題的評論，都必須建基於客觀事實，舉例稱自《港區國安法》及《基本法》第23條推出後，不超過0.5%刑事檢控案件涉及國家安全，認為所謂律政司「經常用國安法」的說法與事實不符。

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林定國指，香港在回歸後經歷不少風雨，包括很多沒有把握好國家安全底線的事。為配合香港對接國際社會的需求、實現開放型安全，香港會堅持基本人權自由原則及法治原則。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024452/林定國-香港不把國家安全-泛安全化-不應動輒把所有事冠國安之名?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral