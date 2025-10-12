女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
林宥嘉潺仔蛻變鋼條肌肉男 操到變李小龍
【on.cc東網專訊】台灣歌手林宥嘉於2017年和丁文琪結婚，婚後育有一對子女，家庭生活和諧。經常在社群和粉絲分享日常近況的他，日前在社交網限時動態連更17張照片，不僅分享健身後的結實肌肉照，還提到關於親人最近過世的心境，讓不少粉絲看了非常感動。
林宥嘉和妻子丁文琪結婚邁入第8年，2人婚後育有一對寶貝兒女，家庭生活十分美滿。樂於和粉絲分享生活點滴的他，突然在限時動態發布多張照片，最引人注目的是第1張在健身房的對鏡自拍，裸上身露出「精壯身材」的照片，跟昔日瘦削的他大相逕庭，有網民更留言覺得他的身形跟李小龍有得揮。而林宥嘉對此則表示：「雖然螢幕上看起來很瘦，但BMI指數是健康的。」因為很注重自身健康，所以讓粉絲不要擔心。此外，更曬出和老婆丁文琪的合照及日常對話，夫妻2人私下甜蜜互動相當可愛。
林宥嘉在第17則限時動態中，截圖1篇老婆丁文琪的貼文，照片中可以看見陽光明媚，一家人開心出遊的模樣。對此，林宥嘉則有感而發寫下：「我的阿嬤最近過世了，這張照片有藍天，很適合。」文末也不忘勉勵粉絲表示：「這個世界上，絕對不是人人都有幸福的家庭，但我相信讓你的家庭重新幸福起來的關鍵鑰匙，或許就握在你我手裏，沒人是完美的也不用壓力太大。」最後林宥嘉更表示：「結不結婚、有沒有小孩真的都好，當然如果你的人生軌迹像我，我們也能互相勉勵加油！」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson泰國演唱會突被半裸猛男強吻 當場呆住 網民：保鑣跑去哪？
韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）近日於泰國曼谷舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，兩場演出座無虛席，氣氛沸騰。不過，於個唱期間Jackson突被粉絲強吻，其影片亦於事後喺網上瘋傳，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃
【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 11 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
美國股市回吐漲幅急跌 川普發長文怒懟中國並威脅大加關稅
【彭博】-- 美國股市周五回吐早盤漲幅並轉為大幅下跌，因美國總統唐納德·川普威脅「巨幅提高」中國商品關稅，標普500指數當周擴展的地盤也難以守住。儘管開盤後一度上漲0.4%，該基準指數當天跌幅最多達到2%，創下8月1日以來最大盤中紀錄。它已經連續33個交易日未在收盤時出現1%的漲跌幅，是2020年以來持續時間最長的一次。那斯達克100指數一度大跌2.Bloomberg ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 21 小時前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
恒生私有化｜滙豐據報作價曾3次提高 談判代號「珍珠」「紫荊花」作掩飾
滙豐控股(005)宣布以每股155元私有化恒生銀行，並在計劃完成後，撤銷恒生逾50年的上市地位，消息震撼金融界。據《彭博》引述知情人士透露，滙豐早於今年9月初便已向恒生董事會提出私有化要約，並在3度上調收購報價。am730 ・ 1 天前
議員指盲盒涉賭博應規管 市民反問：婚姻如賭博又應否禁？
有立法會議員指盲盒或涉賭博引熱議，網民反問「婚姻都係賭博？」心理學與行為經濟學研究揭示，從抽盲盒到選伴侶，人類在不確定中追求快感與安全感。Yahoo財經 ・ 5 小時前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
有錢人原來都這樣想！學習3招「富人心態」擺脫窮人思維自斷錢途：仇富不如學習如何致富
想要真正成為有錢人，必先擺脫6大窮人心態！揭示6大常見的窮人心態，並學習3招轉變成富人心態的實用技巧，幫助大家突破阻礙我們財富積累的固有心態，早日邁向財務自由「躺平」的一天。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
否認欠債｜向華強發聲明否認破產 並未遭銀行Call Loan 開記招指「向太人紅是非多」
中國星集團 （326）創辦人向華強今日（10月10日）在本地傳媒刊登聲明，否認近日的破產及欠債傳聞。向華強指，...BossMind ・ 1 天前