林宥嘉潺仔蛻變鋼條肌肉男 操到變李小龍

【on.cc東網專訊】台灣歌手林宥嘉於2017年和丁文琪結婚，婚後育有一對子女，家庭生活和諧。經常在社群和粉絲分享日常近況的他，日前在社交網限時動態連更17張照片，不僅分享健身後的結實肌肉照，還提到關於親人最近過世的心境，讓不少粉絲看了非常感動。

林宥嘉和妻子丁文琪結婚邁入第8年，2人婚後育有一對寶貝兒女，家庭生活十分美滿。樂於和粉絲分享生活點滴的他，突然在限時動態發布多張照片，最引人注目的是第1張在健身房的對鏡自拍，裸上身露出「精壯身材」的照片，跟昔日瘦削的他大相逕庭，有網民更留言覺得他的身形跟李小龍有得揮。而林宥嘉對此則表示：「雖然螢幕上看起來很瘦，但BMI指數是健康的。」因為很注重自身健康，所以讓粉絲不要擔心。此外，更曬出和老婆丁文琪的合照及日常對話，夫妻2人私下甜蜜互動相當可愛。

林宥嘉在第17則限時動態中，截圖1篇老婆丁文琪的貼文，照片中可以看見陽光明媚，一家人開心出遊的模樣。對此，林宥嘉則有感而發寫下：「我的阿嬤最近過世了，這張照片有藍天，很適合。」文末也不忘勉勵粉絲表示：「這個世界上，絕對不是人人都有幸福的家庭，但我相信讓你的家庭重新幸福起來的關鍵鑰匙，或許就握在你我手裏，沒人是完美的也不用壓力太大。」最後林宥嘉更表示：「結不結婚、有沒有小孩真的都好，當然如果你的人生軌迹像我，我們也能互相勉勵加油！」

