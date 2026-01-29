錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Katch the Moment演唱會丨1.29公開售票 林宥嘉、Jer柳應廷、側田、吳林峰同台 即睇搶飛攻略、票價、座位表
林宥嘉 x Jer柳應廷 x 側田 x 吳林峰《Katch the Moment》演唱會詳情
日期: 3月7、8日
時間: 7:00pm
地點: 啟德體藝館
林宥嘉 x Jer柳應廷 x 側田 x 吳林峰《Katch the Moment》演唱會票價
$1,180 / $880 / $680
林宥嘉 x Jer柳應廷 x 側田 x 吳林峰《Katch the Moment》演唱會公開售票詳情
Katch the Moment演唱會門票將於1月29日中午12時起於快達票公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入快達票購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
林宥嘉 x Jer柳應廷 x 側田 x 吳林峰《Katch the Moment》演唱會座位表
FNC BAND KINGDOM香港站丨1.19公開售票 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Un!corn、AxMxP集結
