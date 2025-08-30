林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。

1991年出生的林家謙之前曾透露人生擁有的第一張唱片是張栢芝於1999年推出的《Destination》。今晚（30日），林家謙與張栢芝先後演唱《任何天氣》和《留給最愛的說話》。

林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛

林家謙把握機會向張栢芝索取親筆簽名，又問她：「你幾時有新歌？」張栢芝說：「多謝！其實真係好緊張，好多謝大家咁支持家謙啦，因為我覺得佢係一個好用心同埋好有才華嘅一個……同埋我今日見到佢，佢有一個好乖嘅光環，好純啊。」林家謙隨即謂：「呢個唔係我嚟，其中一面。」張栢芝續說：「啲燈打得好靚，所以我覺得你邀請我嚟做嘉賓時，係我嘅光榮，同埋問我想唱咩歌，其實我曾經岀過好多張唱片，不過就紅一首。」林家謙指：「唔係囉。」張栢芝解釋：「都唔係話好多人識，我緊張到聲都震。」她又說：「我希望每一分每一秒都珍惜身邊所有嘅嘢，好多嘢都唔係必然，我哋應該要活在當下，同埋開心，珍惜所有自己愛嘅人。」

