林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！
已讀亂回最高境界 Mean 爆前輩實錄
林家謙與張敬軒亦師亦友關係，二人經常有音樂上合作，因而常被網友評論為「地下情級」。林家謙面對前輩軒公亦從不留情，經常在台上 mean 爆張敬軒並一針見血。
拉闊音樂會旁白：「敬軒同學、家謙同學，你們的 10 歲是怎樣的？」 林家 mean 回應：「我 10 歲係聽《酷愛》。」 （安靜） 林家 mean ：「你嘅助聽器 ok 嘛？」
陳蕾：「我成日都鼓勵啲音樂人…」 鄧小巧 & 林家謙：「陳老師，睇住啲後輩，話晒你都入咗行 10 年…」 陳蕾：「唔係呀～」 林家謙：「拎金針獎啦～」
永遠 TLP 榮譽藝人 台上多謝博士論
早前林家謙出席電影《破．地獄》慶功宴時，被老闆公開表示希望與家謙簽藝人約，更指不怕蝕本為求簽到家謙，相信楊博士是惟一一個能令家 mean 無法反駁的人。林家謙瞬速於音樂會上否認簽約，自己依然是 TLP 藝人。
林家謙：我驚搞到你哋公司蝕錢。 楊受成博士：我哋蝕開，唔驚。 林家謙：吓，真係咩？
洪嘉豪：「你最近，咩啊？」（指英皇娛樂有意與林家謙簽約） 林家謙：「Terence Lam Production & Company 呀～係咪唔識字？」 洪嘉豪：「點知你啫～」 林家謙：「多謝啲博士囉～」
樹林、Tyrence 三角關係糾纏不清
林家謙與 Tyson Yoshi 與 Serrini 「糾纏不清」的樹林、Tyrence CP小組每次訪問亦「有來有往」，愛恨交纏極具娛樂性。其實林家謙初出道時，鏡頭前表現十分內向，唱作人的形象深入民心，直至近年被 Serrini 與 TY 解放「家 mean」的處女座刻薄靈魂，可謂功勞甚大。
林家謙：「你係咪每晚都搵人掟自己個 Bra 上嚟？」 Tyson Yoshi：「講咩啊？」 林家謙：「你而家都要戴啦下嘛。」 Tyson Yoshi：「本身都無呢 part talking…」 林家謙：「Love you bra～」
Serrini：「好似我未收到嗰條（演唱會）尾數。」 林家謙：「長過你條命。」 Serrini：「你真係太 mean 啦。」
記者：「Tyson Yoshi有冇邀請你拍 MV？」 林家謙：「我好保守，大家都知㗎啦，保持不開放態度。」
張栢芝「柳飄飄」少女孖辮造型驚喜現身林家謙演唱會！45歲零走樣保養秘訣：多忙也要保濕
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
