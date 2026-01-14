林峯東京演唱會宣布延期 主辦方僅表示基於「諸多因素考量」

近期出演《尋秦記》的林峯前年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，甚至於日本亦吸納不少粉絲，更原定1月31日至2月1日於東京花園劇院舉行演唱會。不過，今日（14日）主辦方宣布演唱會延期。

今日，主辦方表示基於「諸多因素考量」，經過多次深入討論決定演唱會延期舉行，對此向所有受影響人士致歉。至於票務方面，主辦方表示會向已購票人士退款，有最新演出消息會對外公布。

其實除林峯外，鄭伊健去年日本演唱會亦因「不可抗力因素」取消。

