樺加沙｜八號信號生效 評估需否今晚較後至明日凌晨發更高信號
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」
45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。
張馨月於社交平台分享生日派對照片，寫道：「開心的夜晚，感恩所見」。從照片中所見，派對現場佈置得美輪美奐，入口掛上壽星女嘅個人海報易拉架，搭配由多色氣球及鮮花組成嘅夢幻花海，又有DJ打碟。另外，林峯為太太準備咗一個3層高嘅精緻蛋糕，上面插有「Carina Happy Birthday」字樣以及一個由氣球砌成嘅巨型心形裝置，認真浪漫。當日，張馨月身穿灰色露腰背心配藍色長袖襯衫和牛仔褲，大曬馬甲線，並以粉色長髮亮相，造型吸睛搶鏡。不過，有細心嘅網民發現，張馨月當日嘅裝扮疑與去年於社交平台分享嘅照片衣著打扮相似，懷疑佢著舊衫出席派對。唔少網民都就張馨月重著服裝一事作出評論，部分網民唔明點解張馨月要咁慳：「她其實大可不必這樣，畢竟她擁有林峯啊！」、「到底家用給的多低啊？」、「她也不至於買不起新衣服呀」等等；又有部分網民指慳家都係一種美德。
