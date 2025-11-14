黑色星期五優惠大合集！
林峯：「創作獲得認同並非必然，但至少讓觀眾知道我們認真。」
香港演藝界一直存在某種「以前更好」的偏見，每逢有新世代藝人冒起，外界總會出現「如果某某今天才出道一定比他/她紅」的聲音；但其實他們口中的「某某」，昔日同樣經歷過被質疑、嘲諷、壓力與磨練，才能在適當時機被更多人看見，獲得「最受歡迎」的榮譽。林峯從電視機裡的管家仔、爆seed蛻變成電影大銀幕上的陳洛軍，再以歌手身份踏上舞台接受歡呼掌聲，倚仗的並非他口中強調「好運」那麼簡單，還基於多年來忠於自己、敢於挑戰新嘗試的態度。
出走圍城
林峯今年的演藝事業可以用「大豐收」來形容，先憑《九龍城寨之圍城》首度入圍香港電影金像獎最佳男主角，後接拍電影《面試特攻隊》；又重返紅館舉行一連七場演唱會及展開世界巡迴之旅，還有大大小小的代言廣告，曝光率超越當年的電視劇效應。「今年非常充實，特別開心是如期舉行演唱會，能以表演來回饋觀眾們的支持，畢竟近年以拍攝電影為主。」除了演唱會團隊的付出與廣告客戶的支持，林峯更感激《城寨》的鄭保瑞導演，為一眾演員打開另一片天空，深切體會電影的影響力。「就如音樂無分國界，自己也因為這齣電影被更多不同國籍的影迷認識。」
《城寨》不但讓林峯在香港獲得更多肯定，更成為近年少數在日本人氣急升的本地藝人；既登上當地雜誌封面，其代言的產品掀起搶購潮，更準備明年初在東京舉行兩場巡迴演唱會。「難得首次在日本開個唱，當然希望將十多年來屬於自己的音樂風格，完整地展示給當地觀眾。」
他透露，完成日本站後便馬上投入續集《九龍城寨之終章》；先在年初接受體能訓練以應付戲中的武打場面，3月正式開鏡，預計拍攝維持至暑假。為了可以更專心演出，他更不惜推遲其他工作。「目前從導演口中得知今集的故事大綱，自己首先要在體能上作好準備，治理好舊患以免影響拍攝進度。」
延續經典
《終章》稍後才面世，但觀眾很快就能再次透過大銀幕欣賞林峯的演出，而且更是大家期待已久、將於明年元旦上映的電影版《尋秦記》。「電影亮點之一當然是由劇集版的原班人馬參演，而且無論故事時間線，抑或距離劇集首播均相隔20多年，所以角色的外貌、年齡、思想沒有違和感，仿似與現實世界的觀眾一起成長。」再次飾演嬴政這個讓自己成名的經典角色，林峯認為最大挑戰既要延續觀眾那份投入感，同時追求意想不到的新鮮感與突破。「其實歷史人物比原創角色更難演，一來家喻戶曉，大眾亦各自對人物存在不同的見解。」
不談不知，原來他向來喜歡閱讀歷史書籍，既可認識不同年代背景和各具想法的人物，同時向無法親身體會的疑問作出思考探索，這都有助他投入歷史人物的內心世界，演繹時令角色更立體、更具說服力。「大多數歷史典籍偏重紀錄事件，卻鮮有提及人物的內心世界；演員正好循著這個方向，嘗試理解他們背後的思維與行為動機，再於既定框架下打破慣常的認知，吸引觀眾在角色身上發掘另一番新觀點。」
娛人娛己
從初出道到今天成為觀眾的集體回憶，林峯自覺是「怕悶的人」，亦認為置身演藝界既要娛樂觀眾，還需懂得娛樂自己。「無論演戲或做音樂，首先不要令自己和團隊覺得沉悶。當然創作不代表天馬行空或純粹玩樂，也並非盲目追隨潮流，而是先了解是否適合自己、能否駕馭，再創造與別不同卻能滿足觀眾的作品。」他記得最初當歌手時，每年均要舉辦演唱會，劇集收廠後馬上往錄音室繼續工作，每天最多只睡四、五小時，就連外界聲音與花邊新聞也無暇理會，但現在回憶這段時光卻是美好的。「因為能夠與同樣充滿熱誠、想法一致的夥伴，創作了一批能經歷時間考驗的歌曲，直到今年的演唱會還大派用場。」的確，我們或許早已把劇情拋諸腦後，卻仍然將〈愛不疚〉、〈幼稚完〉等來自劇集的歌曲琅琅上口。
不經不覺林峯在行內廿多年，早已是新世代藝人眼中的模範榜樣，但他卻自覺仍有不足之處。「先做好自己，作為表演者還有很多事情需要學習，不斷吸收新事物，再將所學或想表達的東西，透過銀幕和舞台讓大家看見。」他認為，充滿許多不確定因素的演藝行業比其他工作更講求運氣，可是若不及早加以裝備，當遇上機會時便無法將累積的經驗或技能發揮出來。「就像我做電視台藝員那個年代，公司要求劇集主角兼顧唱主題曲；若不是自小已學唱歌學聲樂，又怎能把握這些機會？繼而讓其他樂迷以至唱片公司感興趣，才有機會身兼演員與歌手雙重身份。」
PHOTOGRAPHY / OLIVIA TSANG
STYLING / CHARLES WONG
MAKE-UP / RAYMOND YIP
HAIR STYLING / KEITH WONG@ARTIFY LAB
TEXT / RAY PUN
STYLING ASSISTANT / COSCO YIM
