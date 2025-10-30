林建明抱恙兩個多月毛舜筠患坐骨神經痛 ：姊妹們相聚，果然歡樂能忘記病痛！

曾活躍影視圈多年的「大姐明」林建明近年甚少參與幕前演出，不過她仍然會更新社交平台，跟大家分享近況。她早前自爆身體抱恙並正接受中醫治療，又希望大家多多保重。

毛舜筠分享聚會合照

林建明之前於社交平台分享：

「病了 兩個多月，初期接受西醫治療，

後期￼接受中醫治療及調理 .

現還在休養中！11月11日療程完成.

希望到時生生猛猛！

可以繼續鍛鍊￼泳術！😜😅￼

各位也要多多保重啊！🤝🤝❤️❤️」

「大姐明」林建明自爆病了兩個多月

人緣甚好的林建明近日相約毛舜筠等好姊妹相聚，毛舜筠貼出聚會合照且表示：

廣告 廣告

「唔知大家有冇試過坐骨神經痛？ 一直都堅持做運動的我，也不幸地痛了差不多兩個星期😔 雖然如此，也不能阻擋我和姊妹們一年一度在 #个園竹語 的蟹宴。

我乖乖的set 好alarm, 席間每半小時我便起來行5分鐘，加上姊妹們帶給我的歡樂，整餐飯竟然完全沒有痛過！🙏🏻

感謝 #个園竹語 豐富美味的蟹宴🦀

感謝珍珍的愛心禮物 @happeesunshyne 💝

Love you all 🫶」

毛舜筠患坐骨神經痛

林建明分享了毛舜筠的帖文，並說：

「姊妹們相聚，￼果然歡樂能忘記病痛！大家都要加油啊 💪

約了下個月再見 ！👏」