專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。
從楊謹華分享的影片中可以看到，林心如手上捧著一個巨大的白色鮮奶油蛋糕，上頭鋪滿草莓，並插著一根黃色蠟燭，開心地不斷向大家說謝謝。看到楊謹華站在旁邊，林心如立刻走過去摟著她的脖子，突如其來在對方嘴上親了一下，讓楊謹華當場露出又驚訝又不好意思的表情，氣氛溫馨又歡樂。
如今林心如度過50歲生日，楊謹華在分享這個影片的同時，也寫下祝福的話：「親愛的Rose，祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」用《華燈初上》劇中的角色名向好友喊話，林心如本人也親自回應：「謝謝親愛的！想妳了。」簡短一句話，道出兩人私下的好交情。
林心如與楊謹華因《華燈初上》熟識，分別飾演Rose媽媽與蘇媽媽，戲裡關係緊張，戲外卻建立深厚友誼。這次楊謹華公開當年的慶生接吻影片，也再度勾起不少劇迷回憶，許多人留言感慨「怎麼都沒有老」、「華燈初上已經重刷10次以上了，超愛看」、「Rose媽媽生日快樂」。
其他人也在看
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉
《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室...styletc ・ 1 小時前
18個月大女嬰家中跌倒 額頭受傷一度昏迷
西貢發生嬰兒跌傷昏迷意外。昨日（26日）晚上近10時，一名18個月大女嬰於科技大學職員宿舍內行路時失平衡跌倒，前額紅腫，陷入昏迷，其41歲母親報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，立即為女嬰進行急救，女嬰未幾恢復知覺，隨即由救護車送往將軍澳醫院救治。警方跟進調查，案件列作「有人意外受傷」處理。am730 ・ 1 天前
單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍
《單身即地獄5》Netflix韓國火辣話題戀綜，在1月20日開播！養眼嘉賓們全部都出動最強發電攻勢，而且每位嘉賓特別是女生，背景都相當有話題性，一位是「田徑界Karina」、一位跟GD傳過緋聞。其中一位女嘉賓，崔美娜秀更被封為本季「海后」，而她的背景也很強勁，原來是韓國首位「地球小姐」冠軍。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何文田瑜一本月錄13買家跳船！涉樓價3.47億 料遭殺訂3,330萬
華懋及港鐵合作發展的的何文田站上蓋項目瑜一系列，本月暫錄共13宗撻訂個案，共涉及樓價約3.47億元，眾買家料遭發展商殺訂3,329.8萬元。28Hse.com ・ 3 小時前
富麗敦海洋公園酒店自助餐食安疑雲 燉湯雪梨乾發黑惹致癌恐慌！（附酒店官方回應）
近日有網民於社交平台Threads上傳照片，揭發在香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）旗下自助餐廳星耀廳用膳時，驚見燉湯內的雪梨乾發黑疑似變壞。事件隨即引起熱議，更有網民憂慮攝入致癌物「黃曲霉毒素」。Yahoo Food ・ 7 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
88歲「順嫂」升呢做太嫲 曾兩度跌倒撞到後腦
【on.cc東網專訊】無綫八十年代處境劇《香港八一》系列是港人的集體回憶，當中已故丑生王梁醒波的女兒梁葆貞飾演的小人物「順嫂」一角更是深入民心。退休逾30年的她，雖然早於1995年移居加拿大享天倫，過着閒時打麻雀歎茶的優遊生活，但仍每年返港避寒兼與圈中好友聚會，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光
曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問
BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 1 天前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住
香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。Yahoo Food ・ 1 天前