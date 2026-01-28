林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳

女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。

從楊謹華分享的影片中可以看到，林心如手上捧著一個巨大的白色鮮奶油蛋糕，上頭鋪滿草莓，並插著一根黃色蠟燭，開心地不斷向大家說謝謝。看到楊謹華站在旁邊，林心如立刻走過去摟著她的脖子，突如其來在對方嘴上親了一下，讓楊謹華當場露出又驚訝又不好意思的表情，氣氛溫馨又歡樂。

如今林心如度過50歲生日，楊謹華在分享這個影片的同時，也寫下祝福的話：「親愛的Rose，祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」用《華燈初上》劇中的角色名向好友喊話，林心如本人也親自回應：「謝謝親愛的！想妳了。」簡短一句話，道出兩人私下的好交情。

楊謹華和林心如曾合作《華燈初上》。（圖片來源：臉書 華燈初上）

林心如與楊謹華因《華燈初上》熟識，分別飾演Rose媽媽與蘇媽媽，戲裡關係緊張，戲外卻建立深厚友誼。這次楊謹華公開當年的慶生接吻影片，也再度勾起不少劇迷回憶，許多人留言感慨「怎麼都沒有老」、「華燈初上已經重刷10次以上了，超愛看」、「Rose媽媽生日快樂」。

