黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
剛迎來50歲生日的林心如，再次用狀態刷新外界對「熟齡」的想像！她近日在IG曬出多張練習器械皮拉提斯的照片，只見她從核心平衡、側腰延展到需要高度控制力的動作都駕輕就熟，腿部與腹部線條緊實俐落，整體體態更顯修長，完全看不出已經邁入半百，讓不少網友直呼：「這身材說是30歲也有人信！」
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大幅下降。
這股器械皮拉提斯風潮，其實早已在女星圈悄悄延燒，就連好姐妹楊謹華也是愛好者之一！她曾幽默寫下：「不可能(快要)有腹肌了吧！？別說你們不相信，連我自己跟全家老少公司大小左鄰右舍都不敢相信！」語氣滿是驚喜，也側面印證這項訓練對核心雕塑的效果。當越來越多自律派女星投入，也讓器械皮拉提斯逐漸被視為「熟齡回春法」。
不同於高衝擊運動容易帶來疲勞與關節負擔，器械皮拉提斯透過彈簧阻力與滑軌設計，能深層啟動平常較少使用的肌群，同時穩定骨盆與強化背部支撐；當身體回到正確排列，不只線條被拉長，整個人也會更挺拔、有精神，比起單純追求瘦，這種「緊實與比例並重」的體態，正是現在最被推崇的高級感身材。
50歲從來不是狀態的分界線，而是自律程度的放大鏡！林心如用行動證明，所謂「真實身材太逼人」從來不是短期衝刺，而是長時間累積的生活選擇。當多數人開始對年齡妥協，她反而把體態推向更高標準，也再次讓人看見—熟齡真正迷人的，從來不是逆齡，而是穩定且持續進化的自己。
大埔宏福苑五級火｜宏福苑大火真相追蹤：85歲居民憶「檻過大公仔」驚心逃生！死者家屬淚訴：百幾人唔應該死，究竟邊度出問題？
再多五人疑吃生蠔後食物中毒 食環署指示供應商暫停售生蠔
【Now新聞台】再多五人懷疑進食生蠔後食物中毒。衞生防護中心過去三周已錄得34宗食物中毒個案，近九成與諾如病毒有關，全部人都曾食用生蠔。有醫生指，不排除生蠔受到飼養的海水污染，未經煮熟進食有機會受感染。餐廳Chef's Cuts繼啟德分店有六人上月30日進食生蠔後食物中毒，再有兩男三女同日晚上在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場分店用餐約14至49小時後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們30至38歲，其中三人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。初步調查顯示，他們都曾經進食生蠔。食環署早前已到餐廳及兩間生蠔供應商調查，並指示供應商暫停出售及供應生蠔。餐廳指，懷疑事件源於生蠔，旗下所有餐廳已暫停供應，對受影響的顧客致以關懷，會全面審查供應鏈，並配合衞生防護中心調查。衞生防護中心指，食物中毒個案近日持續增加，過去三周已錄得34宗、涉及108人，其中30宗、一共94人與諾如病毒相關，全部在潛伏期內曾食用生蠔。有醫生指，諾如病毒可以經環境及人傳人感染，冬季天氣適合病毒繁殖，加上有較多節日聚會，是每年食物中毒的高峰季節，生蠔、三文治、沙律及魚生等都是高危食物。家庭醫生林永和：「於冬天較活躍的包括諾如病毒，因為生蠔是貝殼類，可能飼養上感染了這個病毒，可能搭飛機或到世界各地，受污染的生蠔繼續帶著病毒。於被進食的過程，如果是生蠔繼續有冰冷藏牠，即使很新鮮，病毒一樣很新鮮，只要吃下肚，根據流行病學，九成都會出現病徵。」他指，食物必須徹底清潔及煮熟後進食，而酒精搓手液未能消除諾如病毒，建議市民接觸食物前用梘液清潔雙手。 #要聞
「家變」令事業運轉旺狂吸金 「碧咸嫂」有意復出樂壇與「辣妹」重組開騷
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦因長子布魯克林（Brooklyn）上月的「割席」宣言而心情受困擾，不過今次「家變」卻令「碧咸嫂」Victoria的美妝事業反彈。
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
滙豐研究：馬年選股聚焦五大主題 籲買入中集安瑞科、協鑫科技、長江基建等
滙豐研究發表報告指，今年馬年市場將聚焦五大主題，包括太陽能及氫能、十五五規劃、電網及綠色燃料。另外，防守性行業仍具價值，核能亦值得關注。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
情人節餐廳2026｜15間情人節大餐浪漫推介！買一送一/送玫瑰花/維港海景扒房/低至$374.5位
情人節2026很快就到，預訂情人節餐廳跟情人節套餐跟絕對是少不了！尚未有心水都不用擔心，這次為大家集齊1間各有特色的情人節餐廳推介，同時包含有早鳥價優惠、精美禮物、酒店下午茶、西餐等不同要求，人均更低至$374起，相當親民。情人節餐廳座位有限，尤其是晚餐時段，大家記得提早Book餐廳慶祝情人節啦！
可口可樂博物館免費開放！參觀全球最高可樂裝瓶廠 附報名連結/日期/打卡位｜親子好去處2026
可口可樂博物館免費開放！為了慶祝香港太古可口可樂成立 60 周年，品牌將於 2026年3月7日 舉辦極罕有的公眾限定活動——「香港太古可口可樂博物館導賞團」！ 這次導賞團不僅門票全免，更會帶大家深入沙田廠房，參觀全球最高的可樂裝瓶廠。名額極之有限，每場只限 30 人，可口可樂迷想帶小朋友去「朝聖」就要 mark 實以下報名詳情！
暴風成長！Angelababy帶兒子聚餐被捕獲 9歲小海綿「長腿基因」完美遺傳
近日Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿與朋友聚餐，相關畫面在網路上引起討論。其中一段小海綿玩得太開 […]
火鍋推介2026｜9間必食人氣打邊爐合集！低至$104位/3小時任食雞煲/本地騸牯牛
打邊爐一向是香港人最愛美食之一，香港人幾乎一年365日都會有火鍋聚會，火鍋派別眾多，麻辣鍋都分台式跟川式，還有港式跟日式，牛肉又分和牛、本地牛、澳洲牛等！今次集齊9間人氣火鍋套餐，包括牛魔王最愛的牛肉火鍋專門店、經典潮汕牛肉火鍋、一人打邊爐套餐、椰子雞火鍋等，更有不少優惠，保證個個星期都吃到不一樣的火鍋！
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
渡邊圭祐高挑身材迷妹瘋狂！ 帥氣外表下藏著可靠男友力！
渡邊圭祐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑182公分的身材配上那種從容不迫的氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
情人節2026全攻略！情人節禮物/餐廳/手作/食譜/好去處推薦
情人節2026來了，情人節禮物、情人節餐廳、情人節好去處要好好準備！當然可以發揮你的廚藝，送上情人節食譜，炮製情人節燭光晚餐。還有送上星座戀愛攻略，變成戀愛小天才，渡過滿滿儀式感的情人節 ❤️
100年期債券｜Google母企擬發罕見百年債 《沽注一擲》原型：對上一個係Motorola 97年發百年債後跌落神壇
科企巨頭爭相拓展AI拓圖，Google母企Alphabet宣佈，已安排投行推動一筆罕見的「100年期債券（百年債）」發行，標誌着大型科企爲在今年加速投入AI而掀起的借債潮進一步升級。消息一出，電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、對沖基金經理Michael Burry隨即在准交平台警告，對上一間發百年債的是昔日手機霸主Motorola，97年發債後跌落神壇。
特朗普稱聯儲局新主席沃什 可使美國經濟增長率達15%
【彭博】— 特朗普表示，他選擇的聯儲局主席有望刺激經濟成長率達15%，這是一個極其樂觀的目標，但也凸顯出沃什若獲得確認將面臨的壓力。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。