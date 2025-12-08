宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
林志玲51歲生日仍是優雅甜美少女！永遠的「志玲姐姐」自帶濾鏡美，從內到外的保養大法
林志玲「志玲姐姐」居然已經51歲！剛在11月29日過生日的林志玲，在小紅書分享慶生影片，片段中見到志玲姐姐拿起蛋糕，眼睛紅紅的有被感動，被寫著「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀。可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」
這位女神雖然已經「登五」，但少女感還是滿滿的，還是很甜美的「志玲姐姐」。她在許願時，祈求自己能夠健康以及有智慧去照顧家裡的小寶貝，陪著他成長，還有就是祈求每位志玲姐姐愛的人都能好好的。
在1974年11月29日出生的林志玲，51歲之齡還是美艷動人，跟AKIRA在2019年結婚後，有了1個小孩。已經是媽媽的志玲姐姐，還有很有優雅氣質又不失少女感。她的保養之道是什麼？各位想養成「美魔女」體質的話，也許要向志玲姐姐取經！
作為名模的林志玲，身型保養是必須的，志玲姐姐有分享會去跑步運動來保持身材，也藉著運動排汗來讓身體排毒，來讓皮膚保持好狀態。當然，在保持肌膚素質方面，徹底清潔肌膚是必須的，還有做好保濕。從內到外去維護身體有足夠水分，志玲姐姐強調喝水的重要性，盡量每天喝2L水，幫助血液循環。外在環境的保濕，用護膚品之外也會隨行帶加濕器，更甚是會放濕毛巾在床頭，保持濕度不讓肌膚乾燥。
說到肌膚清潔，身體護理也是志玲姐姐會很注重的部分。每天洗澡都會花多點時間去護理，從頭髮到臉部，到全身去角質、美白手腳也是很講究，會為自己做個完整的SPA，她也笑言，剛洗完澡的自己最漂亮，感受到志玲姐姐很享受洗澡的時刻。
「當我們用純淨的雙眼看事情，事情也會化為簡單。」
心境保持少女年輕，也許是志玲姐姐很強的保養心法，在她的書本《剛剛好的優雅》裡也有分享，「純潔的心是開放的心，不存在成見。當我們用純淨的雙眼看事情，事情也會化為簡單。你可以想像自己充滿童心時，像孩子般純真帶著夢想，充滿了幸福感。沒有任何成人世界的框架，心靈和肢體都可以很自由。」
宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
