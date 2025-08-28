「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
最近蔡依林在Podcast上大方透露自己每天幾乎九點半就上床睡覺，規律作息一曝光立刻掀起網友熱議，被大讚「女王保養真的有一套」！不過，林志玲卻忍不住笑說，當了媽媽後根本很難跟上這樣的標準生活節奏，因為要陪伴孩子、照顧家庭，想要早早就寢根本是種奢望。
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。
同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水潤，因為喝水可不只是補水而已，足夠的水分能幫助代謝廢物，讓膚色更明亮，還能減少乾紋與暗沉。很多皮膚科醫師也建議，想要維持水嫩透亮的膚質，每天最好分次慢慢喝水，而不是等到口渴才一次狂灌，這樣皮膚才能真正把水分鎖進去。
更讓人意外的是，志玲姐姐還坦言自己很愛吃肥肉？雖然聽起來有點「罪惡」，但適度攝取油脂其實對於皮膚保濕與維持彈性都有好處，她還幽默地問粉絲：「有沒有人跟我一樣愛吃肥肉呢？」一席話讓不少網友直呼太親民。
從蔡依林的「早睡哲學」到林志玲的「食補美顏」，兩位女神展現了不同的養生態度，但同樣都讓人看見持續自律與用心保養的重要性。難怪歲月流轉，她們依然能維持凍齡美貌，成為許多人心中的保養典範。
