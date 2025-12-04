林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

（圖／取自林志玲小紅書）

林志玲悄悄迎來51歲生日，工作室曝光的慶生影片一釋出，留言瞬間塞爆，大家狂刷「怎麼連哭都這麼漂亮」「這才是真正的優雅女神」！影片裡，她穿著柔金色亮片禮服抱著蛋糕，被同事們唱歌包圍時，眼眶直接紅掉，下一秒笑著抬頭、淚光在燈下閃的那個瞬間，美得完全不像在過生日，像在拍廣告。

身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得乾淨又年輕。

（圖／取自林志玲小紅書）

（圖／取自林志玲小紅書）

而她之所以能在鏡頭裡一直維持這種乾淨亮感，其實跟她的日常習慣也有關，志玲姐姐平常的飲食很接地氣，她在社群上多次分享自己超愛吃「番茄」和「肥肉」。不少粉絲看完都說：「這是什麼神仙組合？怎麼吃得這麼幸福還能保持這種狀態？」其實這兩樣食物真的很適合維持好氣色！番茄富含茄紅素，可以幫助抗氧化、讓膚色看起來更透亮；肥肉雖然油，但含有一定比例的天然脂肪酸，對皮膚屏障、維持臉部飽滿度都有貢獻。她不是極端節食型，而是把「吃得開心」變成能長期維持的美容習慣，搭配規律作息，自然就能讓狀態維持在少女般的澄澈亮感。

（圖／取自林志玲IG）

（圖／取自林志玲IG）

看完生日影片，很難不再次感嘆：志玲的美不是只靠外表，而是她說願望時的那份真誠，加上她長期累積的小習慣，讓她51歲的樣子，看起來依舊輕盈、溫柔，而且真的很亮。

