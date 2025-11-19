中國政府通報暫停進口日本水產品
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
包包不嫌多，尤其最愛看「女星愛包大亂鬥」，從資深女神林志玲、宋慧喬，到新生代女星盧允瑞、李沐紛紛端出超強包款戰力，各種風格一次看個夠～這次就來分享每位女星穿搭的包款亮點，買包前務必筆記！
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo
身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。
柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結構設計美學、開合皆宜，而手提、肩揹兩用的雙結構設計，完美展現知性與隨性。
女星愛包推薦：宋慧喬 × FENDI Peekaboo
宋慧喬直接用兩套造型證明：FENDI Peekaboo就是她的真愛！一套亮橘×藍綠×酒紅的高難度撞色造型，她靠一顆駝色Peekaboo壓軸穩住全場。視覺搶眼的撞色，就用「包款中性色」完美消化，這招是穿搭高段班技巧，真的要學啦。
另一套藍綠皮衣Look，直接搭配豹紋Peekaboo，女神宋慧喬瞬間變身氣場＋野性兼具。不得不說，這顆秋冬必備的豹紋款，讓她背出滿滿的高級感！
女星愛包推薦：盧允瑞 × Balenciaga Le City系列
新生代女星盧允瑞把巴黎世家Balenciaga Le City系列背出新世代的率性態度！深藍牛仔套裝配灰色 Le City，隨性到不行卻依然超級有型；另一套灰色全身穿搭再換上黑色Le City First，輕盈俐落，完全是把街頭酷感調到最剛好的程度。
Le City系列以重新演繹經典之姿回歸，選用Arena羔羊皮並配備Palladium Vibrato飾件，有易於識別的皺褶與紋理感，手感特徵柔韌而豐滿，皮革顯得隨性與柔軟。而Le City First包，輕盈實用又有態度，一包可手提、肩背或腋下背，延續機車包的「率性酷感」風格：細節眾多、五金明顯，既有街頭感也有精品感。
女星愛包推薦：李沐 × Ferragamo Hug Soft
話題女星李沐近期新歡、就是這顆FerragamoHug Soft單肩包。線條乾淨、細節摩登，搭拉鍊＋金屬飾板，一背上整個人瞬間變得更俐落。Hug Soft單肩包不只金屬飾件增加時尚攻擊力，小包也能有大氣勢，加上可調肩帶實用度高，是日常與正式場合都能carry的百搭款！
