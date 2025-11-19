黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
女神就是女神。邁入 51 歲生日倒數的林志玲，今天悄悄在 IG 釋出一組穿著 VALENTINO 的夢幻美照，瞬間掀起時尚圈震動。裸膚色亮片禮服鋪滿細緻光芒，她隨性坐在地上、靠在牆邊，就能化身氣場滿分的時尚大片主角；搭配手上的閃耀銀色刺繡包，更把性感優雅、溫柔力量與超高級氛圍一次展現。這一刻，真的會懷疑時間是不是忘了走在她身上。
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。
而她手上拎的那款亮銀色刺繡包，更是照片中的亮點。包身上細膩花朵與亮片交織、搭配經典V 標誌金屬扣，與禮服的夢幻氣質完全同步。林志玲把包款時而貼臉、時而輕靠肩頭，那一抹微笑讓精品也多了親和力，讓人忍不住想把同款收入衣櫥。
這次她在貼文中寫下：「午安！有吃飽飽，穿漂漂，心靓靓嗎？」語氣依舊溫柔療癒，彷彿在鏡頭前也替每位女性送上關心。粉絲大讚：「完全凍齡！」「美到太誇張了」「51 歲還能這樣，是人類嗎？」照片更讓許多人直呼她的狀態比出道時還輕盈。
即將迎來 11/29 生日，林志玲這組Valentino 亮片禮服大片，不只是美，更像是一種溫柔力量的展現——歲月從不會奪走她的光，而只會讓這份光更加純粹。
