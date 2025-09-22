50歲林志穎「不老傳說」5個保養大法：每日做「這件事」排毒抗衰老、樂觀心態驅散壓力

在10月15日迎來51歲的「不老男神」林志穎，外貌彷彿停留在20歲，憑藉獨門養生及護膚秘訣，成為凍齡典範。他著重從飲食、運動、心態及保養入手，以五大秘訣開啟凍齡之旅！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

林志穎保養方法1.每日多喝水，促進代謝

林志穎強調每天必須喝六杯水，晨起一杯溫開水助排毒、活化代謝。他指水份是凍齡關鍵，保持肌膚水潤，減少乾燥老化。均衡飲食搭配維他命C，增強抗氧化，避免過度節食，確保肌膚與身體健康。

廣告 廣告

林志穎保養方法2.規律運動，強化體魄

林志穎結合慢跑等有氧運動與重量訓練，促進循環、排毒增肌。車禍復出後，他維持60公斤體重，每週三次40分鐘有氧運動，增強心肺功能，又常與兒子Kimi做伏地挺身，增添樂趣同時促進親子關係。

林志穎保養方法3.充足睡眠，修復身心

睡眠亦是他的凍齡要訣之一，即使工作再忙，他都會爭取時間補眠，確保規律作息，修復肌膚、減少皺紋。他透露充足睡眠助維持良好視力及活力，讓外貌年輕無痕。

林志穎保養方法4.樂觀心態，驅散壓力

「過度樂觀」是林志穎人生哲學。2024年發行單曲《奔向有你的地方》時，他分享快樂心態活化細胞，減輕壓力對皮膚影響。面對車禍創傷，他以正能量重新出發，保持年輕心境，連兒子都笑稱他「比媽媽年輕」。

林志穎保養方法5.嚴謹護膚，防曬保濕

林志穎注重護膚，會因應環境調整保養品，如低濕度環境就用油性產品，高濕度就用清爽型產品。他注重防曬，又因過敏改喝燕麥奶，打造無皺紋童顏。

林志穎的不老傳說源於多喝水、規律運動、充足睡眠、樂觀心態及嚴謹護膚，就能跟他一樣童顏不衰！

43歲孫藝真根本是「逆齡生」靚媽！被翻出10年前釜山影展紅地毯照片對比，現在體態與氣質也保養太好了

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳

53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫