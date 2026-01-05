林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭

《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角

尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。之前頒過視后嘅林文龍話有部份候選女主角「直情見都未見過」。到介紹蔡潔時，林文龍就拎蔡潔同黃宗澤嘅緋聞做話題，指「每次同Bosco拍親劇都傳緋聞」，令黃宗澤當堂一副「黑人問號」表情，仲即刻企起身耍手擰頭話「高攀唔起」，而蔡潔都揚手示意無嘢。估唔到郭可盈幫老公口加多句「空穴來風未必無因，傳得就係架啦」，然後林文龍再一次向黃宗澤求證，Bosco都只能笑笑口否認。

黃宗澤

蔡潔

到介紹陳曉華同劉佩玥時，林文龍就寄語二人「堅持」，但就補多句「佢兩個堅持死口唔認拍拖」，陳曉華同劉佩玥都係得個陪笑。爆完戀情，林文龍介紹多年前拍檔佘詩曼時，又掘返阿佘多年前有傳被TVB燥底導演辱罵「淨係帶塊嘢返工」一事，當然佘詩曼都係同前面幾位一樣，笑啦。結果林文龍夫婦吹足5分鐘先至頒獎，不過歷史性4度贏得視后嘅阿佘都唔弱，講足4分鐘仲寄語台下後輩「成為下一個歷史」。