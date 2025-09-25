林日曦X梁祖堯舞台劇丨年度癲喪喜劇《大反枱日》9.26公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

繼《大辭職日》、《大MK日》、《大初戀日》及《大離婚日》後，林日曦「大XX日」宣布推出年度癲喪喜劇《大反枱日》，今次更邀得梁祖堯參演！《大反枱日》一連舉行21場演出，門票將於9月26日早上9時起於 Cityline 公開發售。

林日曦X梁祖堯舞台劇《大反枱日》詳情

日期及時間:

晚上8點場

2026年1月23、24、25、27、28、29、30、31日；2月1、3、4、5、6、7、8日

下午3點場

2026年1月24、25、31日；2月1、7、8日

地點: 香港演藝學院歌劇院

林日曦X梁祖堯舞台劇《大反枱日》票價

$880／$680／$480

林日曦X梁祖堯舞台劇《大反枱日》公開售票詳情

舞台劇《大反枱日》門票將於9月26日上午9時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

林日曦X梁祖堯舞台劇《大反枱日》座位表

有待公布。

阿祖形容《大反枱日》特別適合全香港人，尤其是身心受壓抑的一群：「其實我都好想反枱，但現實唔係下下都可以話反就反，但係喺呢部舞台劇入面，就可以將你反台嘅慾望完全發揮到極致，話反就反，尤其是林日曦係個反枱專家同反枱運動員，反枱嘅情節係會喺戲裡面不停持續地出現，所以特別適合身心受到壓抑嘅觀眾朋友入場觀賞，等我哋幫你反枱紓壓。」

林日曦前年曾於日本參加世界反枱大賽，當時飲恨只得「梗頸四」，但反而激發創作靈感，助他寫起《大反枱日》的劇本。

