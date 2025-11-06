林明禎日本食極唔肥狂影靚相

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有在淨手亭洗手及漱口，而她未有用上廟宇提供的大木匙，自己用手兜住一些水來啜，相當佻皮！

不少網民大讚林明禎的照片相當漂亮，有些則將重點放在明禎低胸貼身上衣之上，盛讚明禎身材玲瓏浮凸，十分誘人！除了影街頭型格相、在廟宇留影外，林明禎亦有分享不少美食照，Pancake、串燒、炸蝦應有盡有，難得她「食極唔肥」，認真羨煞旁人！

