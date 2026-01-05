林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？

35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。

林明禎盛裝出席幼弟婚禮，姊弟笑容一樣燦爛。（facebook@林明禎 MinChen）

前年三弟結婚時，林明禎穿着同一條白裙赴會。（facebook@林明禎 MinChen）

再度榮升「二姑奶」的林明禎留言表示：「昨天是我們家最寶貝的小寶弟的大日子❤️❤️❤️，家裏再多了一位家人🏠兩個弟弟怎麼都那麼幸運娶到這麼漂亮的老婆。時間真的過的太快太快，原本還是一個baby整天抱在懷裡，半夜還要背著你在客廳走來走去哄你睡覺，每天要追著你餵你吃飯，把屎把尿，現在長這麼大個還擁有屬於自己的幸福🥹🥹🥹一定要幸福❤️互相扶持❤️甜甜蜜蜜💕💕🥰🥰」

廣告 廣告

林明禎與三弟（最左）及姊姊（最右）一同出席弟弟婚禮，全家四兄弟姊妹到齊。（facebook@林明禎 MinChen）

林明禎家中有四兄弟姊妹，兩名弟弟分別比她年少10歲及12歲，即幼弟今年23歲。她曾透露媽媽年輕時在新加坡當駐唱歌手，她14歲開始到托兒所兼職，17歲當全職幼稚園老師，對小孩子特別有耐性和愛心，兩位弟弟都是由她主力帶大，她曾表示：「我弟弟要聞到我的味道才不會哭，連我媽媽抱他，他都會哭，硬要我喂他喝奶。我是負責把屎把尿、幫他們洗澡。」林明禎甚至覺得弟弟像自己的兒子，看到他們過生日就很感觸，曾打趣說「有時候會想好可惜啊，如果我兒子有這麽大就好，以後就不用生了」。

林明禎親手把兩名弟弟帶大，看到幼弟結婚，不禁感動落淚。（facebook@林明禎 MinChen）

從分享的照片及影片見到，林明禎身穿一襲貼身白色連身長裙，腰間開衩而突顯好身材，這條裙子在上次弟弟婚禮時亦曾穿着，不知是否寓意把對兩名弟弟一視同仁。一對新人行禮時，林明禎看得滿臉是淚，當看到一對新人熱舞，則在場大聲歡呼助慶，看來玩得很盡興。而網民見到林明禎的弟弟都已「爬頭」結婚，紛紛向她催婚，追問「幾時到妳？」、「明禎出嫁，我封妳一個小紅包」。