林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助

TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。

輝仔演活慘情佩霞

經常以主持身份示人的輝仔雖然不常拍劇，不過今次的演出亦相當亮眼，她謙稱自己拍劇經驗較少且曾一度未能適應。她很感謝劇組大膽選用她，並表示這次是個大挑戰，「最難忘是有次拍畢通頂戲後，翌日需要開拍《東張》，由於拍攝《東張》很需要專注，也是對體力的考驗，很多謝《東張》願意配合，讓我盡早拍畢所有訪問。」

輝仔大讚鄭子誠給予正能量

劇中的佩霞屢被鄧力圖和甘雁鳳欺負，但現實中的鄭子誠和江欣燕卻對輝仔非常好，輝仔大讚二人：「子誠真的給了我很多正能量，他覺得我應該是被保護的，又經常讚賞我演得好，給了我很多鼓勵。欣欣早已做足功課，且常常跟我分享，又教導我先看分場，很多謝她無私的分享。」