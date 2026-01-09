林景程發文提醒長者保暖預防關節痛 物理治療師演員雙線發展獲網民激讚

本港近期天氣寒冷，今朝多個地區氣溫更跌至12度以下，上班一族要起身返工當然好大挑戰，天氣凍都令唔少長者身體唔舒服。

身兼物理治療師嘅TVB演員林景程尋日喺facebook發文，提醒長者要好好保暖，從而預防關節痛 。林景程解釋「天氣凍左，除左容易病之外，關節同肌肉既溫度都會降低左。當肌肉溫度下降，血管會收縮，氧氣和養分供應會少左。肌肉既攝氧量亦會低左，活動表現通常都會變差。另外溫度低亦會令關節液變黏，潤滑功能差左。就會令關節活動既時候更加唔順，尤其係本身患有膝部退化性關節既長者，呢啲情況可能會更加明顯」。林景程又呼籲大家要提醒身邊嘅長者要好好保暖。

林景程

有曾經同林景程一齊工作嘅網民留言，盛讚佢做物理治療師演員都表現出色。「你當時來我公司做part time PT（物理治療師）...嗰年嚟嘅part time, 你係唯一一個做part time時堅落手落腳為卧床人士認真拍痰嘅PT！真心替老人家多謝你！之後睇你扮演地產佬出位，因我少追劇，因為你我專登追返套劇，的確演得好貼地！好自然！」。網民同時都一面倒正評林景程，「靚仔又有禮貌，見到觀眾會打招呼（本人試過），所以得到大眾認同。有演技！ 老實，唔係每個藝人過關嫁！」、「優秀的人不只一個方面優秀」、「做經紀角色，向老友記推銷舊樓，動作和說話，都很有節奏感。正」。

林景程

林景程2009年參加《超級巨聲》後加入TVB，曾經拍過《On Call36小時》、《四個女仔三個Bar》等劇集，並憑《反黑英雄》燦哥一角，獲得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男配角獎項，係佢入行16年來第一個獎項。林景程得獎後喺台上自嘲「我以前係一嚿飯，唔識講對白，但係珍姐冇放棄我」。擁有物理治療師專業資格嘅林景程，做藝員以外仍然抽時間兼顧物理治療師工作。林景程受訪時話想繼續演戲，於是要搵不同方法賺錢，佢更指做物理治療師嘅收入比演員更好。

