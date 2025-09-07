林智勝引退壓軸！任賢齊唱〈再出發〉大燒聲

▲林智勝引退賽最後一天，任賢齊（如圖）壓軸登場，帶來經典曲〈再出發〉，聲音卻明顯沙啞，字幕還出包，引來討論。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 味全龍「大師兄」林智勝「31CONIC智勝一擊」引退賽今（7）晚壓軸開唱是任賢齊，許多球迷都期待任賢齊會唱〈再出發〉，肯定會感動得一把鼻涕一把眼淚，大家哭成一團，但沒想到，任賢齊一開口明顯聲音沙啞，許多粉絲都在Threads上發問，「他怎麼了？」還有人發現當任賢齊說「Fighting」的時候，字幕卻上成「Flighting」，小插曲立刻引來討論。

▲林智勝引退賽任賢齊（如圖）接力在蕭敬騰、張惠妹後獻唱。（圖／味全龍提供）

任賢齊唱壓軸 沙啞聲音引討論

任賢齊壓軸登上林智勝的引退舞台，高唱經典歌曲〈再出發〉讓現場球迷熱血沸騰，只不過任賢齊狀況似乎不是很好，有幾個高音的地方明顯沙啞，在網路上引來討論，「是燒聲嗎」、「有人可以告訴我他怎麼了嗎」、「不可能壓軸這樣欸」。

還有人發現，當任賢齊說「Fighting」的時候，字幕卻上成「Flighting」，一二樓的題詞機突然亮燈，也是技術作業的小凸槌，雖然美中不足，但任賢齊即便沙啞也要替大師兄應援，仍感動球迷，「真的快把我感動哭了」、「4萬人大合唱太嗨了」、「我隔壁的弟弟已經哭了」。

會邀請任賢齊唱引退壓軸，林智勝曾透露4月底時活動上遇到任賢齊，他當面就提出引退賽希望能請到任賢參加，任賢齊也馬上請助理看時間是否允許，很快給予回覆，粉絲們才有機會看到今晚的場面。

看更多林智勝引退相關新聞

林智勝壓軸為何找任賢齊？才唱過挨批沒新意 粉絲提關鍵：很值得

林智勝引退！任賢齊領唱〈再出發〉 球迷已備好衛生紙：一定哭爆



林智勝引退賽最重要3人！蕭敬騰、張惠妹、任賢齊開唱順序有洋蔥



林智勝引退壓軸！任賢齊差點要當體育記者 《心太軟》是最後機會

更多 NOWnews 今日新聞 報導

江祖平當年多紅？陳曉東西門町追她跑、大咖日星千葉真一還演她爸

江祖平當年有多美！小S大讚素顏比化妝還正 氣喊：妳太可惡了

63歲網紅海豹小姐二婚嫁31歲老公！曝命運重逢內幕：婆婆叫我公主