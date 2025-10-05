林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場

月餅如何食得健康 營養師全面拆解
其他人也在看
「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息
【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。on.cc 東網 ・ 4 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Br...men’s Reads ・ 17 小時前
黃金周首四日87.7萬人次內地客訪港 陳茂波:零售業逐步穩定
今年內地國慶加上中秋享有一連8日長假期,財政司司長陳茂波在網誌表示,黃金周首四天,內地訪港旅客達87.7萬人次,較去年上升超過7%;海外旅客亦有約12.6萬人,按年升超過30%。陳茂波提到,上周公布的8月份零售業臨時總銷貨價值達303億港元,為20個月以來的最大升幅,本地零售業經營情況正逐步穩定下來。80%受訪業界亦預期,今年十一黃金周生意額會錄得增長,部分更估計可有雙位數增幅。陳茂波展望今年餘下時間說,不同的盛事活動將繼續為市道帶來支持,政府會繼續和業界加強不同活動之間的聯乘和協同,把盛事活動的經濟效益最大化。他又預告,本周將舉行新一批重點企業的簽約儀式,歡迎十多家重點企業在港落戶或擴展其業務,其中包括三家全球十大醫藥企業,亦首次包括結合創科的文創企業,落實今年財政預算案中提出的一個發展方向,隨著本批企業加入,透過引進辦促成落戶的重點企業總數將突破100家。 (BC)#陳茂波 #十一黃金周infocast ・ 2 小時前
反對川普館藏寶劍贈英王 艾森豪總統圖書館館長去職
（法新社華盛頓2日電） 美國媒體今天披露，艾森豪總統圖書館館長因反對美國總統川普上月赴英進行國是訪問，以館藏寶劍贈予英王查爾斯三世（King Charles），已經於本週離職。艾森豪總統圖書館位於前美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）的故鄉堪薩斯州阿比林（Abilene），隸屬於美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration，NARA）。法新社 ・ 1 天前
中央氣象台:「麥德姆」已於廣東湛江徐聞東部沿海登陸
內地中央氣象台表示,風暴「麥德姆」下午大約2時50分在廣東湛江徐聞東部沿海登陸,登陸時中心附近最大風力為14級,屬強颱風級別。廣東茂名電白區和濱海新區,中午起停課、停工、停產、停運、停業。珠江口以西的海島遊及客運航線全部停航。廣東省防總將防風應急響應提升為一級,全省累計轉移超過15萬人。國家防災減災救災委員會針對「麥德姆」對廣東和海南造成的嚴重影響,啟動國家四級救災應急響應,派出工作組趕赴災區。預料「麥德姆」最快今晚移近北部灣,廣西沿海客渡運航線停運,船上人員全部撤離。 (BC)#麥德姆 #廣東湛江infocast ・ 2 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
鮮娛糧｜高海寧法國南部旅行 感受當地藝術氣息
【on.cc東網專訊】無綫花旦高海寧最近到南法旅行，除了觀光，自然要感受一下法國的藝術氣息，欣賞梵高的畫作，她在社交網說：「踩着秋日的腳步，走進梵高的畫布深處，風裏裹着麥浪的金和向日葵的孤獨，他走過的石子路上，每一步都踩在天才與瘋子的界線上。他看見星夜旋轉如瘋狂東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高市早苗當選日本自民黨首位女總裁 料將成為首位女首相
日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗,在自民黨總裁選舉勝出,當選自民黨首位女性總裁,很可能日本首位女首相。日本經濟新聞引述現任首相石破茂回應說,日本需要的不是分裂與對立,而是合作與寬容。在現在這種複雜的國際形勢中,希望高市早苗不會將日本帶入歧途,這也需要大家一起努力。石破茂拒絕回答自己在今次自民黨總裁選舉中投票給誰,只表示,已將他的一票投給他認為正確的人。另一方面,日本經濟團體連合會、經濟同友會、日本商工會議所的領袖都表示,希望高市早苗能打造穩定的政局。 (BC)#高市早苗 #日本自民黨infocast ・ 22 小時前
Russell力壓群雄勇奪新加坡GP竿位
Russell力壓群雄勇奪新加坡GP竿位Mercedes-Benz AG FP2撞車引發紅旗，週五狀態看似沒有什麼希望爭取竿位的Mercedes AMG車手George Russell，週六的表現猶如改頭換面，不僅於FP3跑出全場第三，落後榜首僅0.049秒，還接著在排位賽中力壓多名更加被看好的強敵，勇奪新加坡GP竿位。而最有希望打敗Russell的Red Bull Racing車手Max Verstappen，則是在眼見已無超前希望的情況下，於Q3第二輪嘗試尾聲放棄努力，明天將與Mercedes車手一起從頭排展開比賽。在決定濱海灣市街賽道51圈比賽起跑順序決勝階段的首輪較量中，早早登場的Russell很快就跑出了強勢的1分29.165秒圈速，儘管在出第17彎的時候右後輪略微擦碰到護牆，但成績仍比他Q2第一的圈速要快上0.4秒。另一位Mercedes車手Andrea Kimi Antonelli的表現也頗為亮眼，但還是慢了隊友有0.4秒之多。而車手積分榜領先者McLaren車隊的Oscar Piastri，雖然比義大利小將快一點，卻還是威脅不了Russell。Verstappen儘管在Racingnet ・ 14 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
2025香港汽車5大種類牌費價錢 續牌申請注意！
香港政府規定所有汽車必須領取汽車牌照（又稱「行車證」）才可在路面上行駛。不過大家又知道不同類型的汽車，2025年最新支付的牌費價錢又是多少嗎？一文將所有牌費價錢公開！ 種類1：私家車（汽油）牌費價錢 引擎汽缸容量 一年牌費* 四個月牌費價錢* 不超過 1,500 cc...men’s Reads ・ 1 天前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 1 天前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 1 天前