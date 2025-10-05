林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場

Russell力壓群雄勇奪新加坡GP竿位Mercedes-Benz AG FP2撞車引發紅旗，週五狀態看似沒有什麼希望爭取竿位的Mercedes AMG車手George Russell，週六的表現猶如改頭換面，不僅於FP3跑出全場第三，落後榜首僅0.049秒，還接著在排位賽中力壓多名更加被看好的強敵，勇奪新加坡GP竿位。而最有希望打敗Russell的Red Bull Racing車手Max Verstappen，則是在眼見已無超前希望的情況下，於Q3第二輪嘗試尾聲放棄努力，明天將與Mercedes車手一起從頭排展開比賽。在決定濱海灣市街賽道51圈比賽起跑順序決勝階段的首輪較量中，早早登場的Russell很快就跑出了強勢的1分29.165秒圈速，儘管在出第17彎的時候右後輪略微擦碰到護牆，但成績仍比他Q2第一的圈速要快上0.4秒。另一位Mercedes車手Andrea Kimi Antonelli的表現也頗為亮眼，但還是慢了隊友有0.4秒之多。而車手積分榜領先者McLaren車隊的Oscar Piastri，雖然比義大利小將快一點，卻還是威脅不了Russell。Verstappen儘管在

Racingnet ・ 14 小時前