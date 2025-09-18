林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」

藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷，只見林寶留着一頭長髮，皮膚曬得黝黑，右耳戴着耳環，一身鬆身黑衣，長得比爸爸還高大，進場時行走姿勢甚有超模風範，即時惹起大量網民注視。林寶過去曾被指像初出道的彭于晏，今次造型卻被激讚似年輕時的日本型男江口洋介，更有網民稱他似韓星，其輪廓有點像玄彬，形容他顏值與衣著打扮大升級，更指「氣質很時」、「太帥了」、「可以原地出道」。

林曉峰日前帶着22歲兒子林寶出席內地品牌的時裝騷，林寶星味大爆發，受到網民注視。（小紅書圖片）

林曉峰與22歲兒子林寶出席內地品牌的時裝騷，林寶明顯比爸爸更高大。（小紅書圖片）

林寶出席內地品牌的時裝騷，網民形容他有明星特質，支持原地出道。（小紅書圖片）

林寶比爸爸林曉峰高大，父子出席內地品牌的時裝騷，與同場的胡杏兒合照。（小紅書圖片）

林寶於2022年到日本古屋讀大學，主修4年商科，當時他留着短髮，打扮如一般香港的鄰家男孩，並不起眼。惟事隔1年，即2023年12月，林珊珊三代同堂飛到日本旅行，順道與侄子林寶見面，當時林寶跟表姐李怡靠在一起合照，見到林寶頭髮漸長，開始懂得打扮成「日系型男」，更被誤會與李怡是情侶，而李怡亦不忘留言澄「It's my cousin，每年都要澄清一次，是我表弟呀！」。

林寶當日赴日本讀書時留着短髮，打扮並不起眼；一年後頭髮漸長，慢慢成為日系型男，與表姐李怡合照時被誤會是情侶。

而赴日三年後，林寶星味大爆發，一身深色皮膚更顯男人味，網民笑稱「靚仔過爸爸好多」、「康子妮基因贏了」，又認為林曉峰帶兒子公開亮相，相信林寶對演藝事業或許有興趣，認為以其天賦本錢，可以即時以星二代身份入行。