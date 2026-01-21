林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？

▲蔡詩萍女兒蔡中泠（如圖）最新絕美形象照曝光，媽媽林書煒宣布開放合作案子來接洽。（圖／林書煒臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女於寒暑假期間可以接合作案子，並附上女兒的形象照和自己的e-mail，引起網友熱議。

林書煒替女兒開合作門路 蔡中泠美照曝光太吸睛

林書煒18日在臉書發文，指出女兒蔡中泠正值花樣年華，也已經長大，對於愛女過去經常收到各類型合作的IG私訊，她說：「目前女兒還是努力於課業學習的大學生，當然，如果寒暑假期間、或有各種有趣又合適的合作想聊聊，可以email到917shuwei@gmail.com，無限感恩！」

除了文字和聯絡方式，林書煒還附上數張蔡中泠的個人照片，其中一組，蔡中泠烏黑中分長捲髮落肩，穿白襯衫搭配黑色熱褲，於攝影棚內擺拍，超凡脫俗、風姿綽約的氣質，與絕美臉孔，讓人目光忍不住停留。

貼文一發布，大批網友湧入留言：「媽媽忍不住要出手了」、「可以比拚全球最美臉孔」、「要當星媽了～好好幫女兒過濾，蔡大哥才不會擔心」、「根本就韓團明星」、「好美啊！完全遺傳爸爸馬麻的優秀基因」、「乾脆由父母親來當經紀人」、「前途無量」、「基因真的騙不了人，令人羨慕的天賦！」

▲▼林書煒、蔡詩萍公開女兒蔡中泠形象照片。（圖／林書煒臉書）

東京早稻田大學高材生 書法作品被蔡康永盛讚

今年20歲的蔡中泠，外貌出眾、才學兼優，受封「最正星二代」、「真人AI」，她襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀早稻田大學三年級，蔡中泠還寫得一手好書法，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。

資料來源：林書煒臉書

