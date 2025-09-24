林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室

（林欣彤經理人向傳媒表示，Mag現時身在英國，情況安全。經理人指林欣彤因為擔心媽媽同愛犬，原本以為颱風襲港前可以返香港，但最後因未能上機而情緒激動，於昤安排佢入醫院急症室。）

參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院，更大叫有人「佢出左意外叫我搵你，因為我喺靈裡面我聽到佢做緊乜架。」，唔少網民都相當擔心。

根據片段，直播中林欣彤聲線慌張，「…因為我係『靈』裡面，我聽到佢做緊乜架……得返我地兩個人知道，總之呢段片你地save咗佢，呢段片你地save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！認住佢呀！認住邊個係殺人兇手，認住佢呀，你想殺死我呀… 你想殺死我呀… 你想殺死我呀…」，其後只聽到沉重呼吸聲。片中醫護人員似乎並非華人，亦有人用英文問What are you doing，而Mag口中講「認住佢呀」嘅鬍鬚男子之後話「calm down calm down，ok呀，放心」，直播畫面隨即中斷。

林欣彤2010年參加《超級巨聲2》奪得冠軍並簽約英皇，本來前途一片光明，但曾因情緒病一度休養停工，連演唱會都要取消。Mag 2年前曾表示「我終於徹底擺脫情緒病藥了 好像有差不多十年了」，直言「處於黑暗，已經很久很久，一直只靠暗弱的一點光生存」。近年林欣彤成為基督徒，而今次教會之行嘅主辦單位介紹時，都有提及Mag「分享她如何經歷耶穌基督的醫治與帶領，在情緒病患的復康路上，從新出發的感人見證」。

