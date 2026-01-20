林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」

參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會，期間突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院，更大叫「佢出左意外叫我搵你，因為我喺靈裡面我聽到佢做緊乜架」、「有人想殺我！」、「認住呢個男人係殺人兇手」，唔少網民都相當擔心。

林欣彤去年9月底突然喺IG開LIVE，表現得相當激動

神隱近4個月後，林欣彤終於喺社交平台發文，趁住受洗3周年報平安，向followers表示「我回來了 別擔心了 」之餘，亦交代去年「暴走」開live一事。事發後林欣彤經理人向傳媒表示，身在英國嘅Mag因為擔心媽媽同愛犬，原本以為颱風吹襲前可以返到香港，但最後因未能上機而情緒激動，於是安排佢入醫院急症室。

廣告 廣告

林欣彤

不過林欣彤喺帖文前段就澄清「我並不是報導所說因為擔心回不了香港或擔心照顧狗狗而精神崩潰，才不會啦！這太搞笑了吧～」。Mag之後憶述當日情況 －

9月尾 我到了英國🇬🇧的教會分享後，

因為飛機延誤 我在機場待了一整天

我受到了 ( 可能有過百位 ) 巫師的攻擊

自己一個待在機場 困獸鬥一般⋯

不停地單打獨鬥至少10小時⋯

我沒有想像過精神上可如此破碎

漸漸完全失去了正常的意識

即使以前有過很嚴重的情緒病

但這次痛苦是超出我能想像的⋯

我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊

但沒想過這種程度會發生在自己身上

感謝上帝的奇妙恩典 我沒有變成了失蹤人口

林欣彤又指崩潰前後嘅電話訊息都消失咗，但就再次著大家放心。「人沒有失蹤，但電話失蹤了。9月尾至10月份所有WhatsApp我也收不到。謝謝曾發訊息關心我的各位，但也感謝神，讓我可靜養。現在我在港，恢復中。安全的，大家不用擔心」。Mag同時感謝教會對佢嘅理解同愛。曾受情緒病困擾嘅林欣彤提到，「我不知之後會否更艱難，我只知道 亦只想知道 the Lord is with me.His love is steadfast, and he’s not done with me yet.」。

林欣彤

唔少圈中人同歌迷都有留言為Mag打氣，但亦有人留言指，林欣彤指受「巫師攻擊」一事令佢地更擔心Mag嘅情況。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！