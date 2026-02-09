林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時

【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。

現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，他近期就密密接Job，不但進軍電影界擔正做男主角，早前更參演內地短劇巨頭的新劇，不過密集的拍攝就令他直言：「TVB演員被內地短劇整頓，是的，我真的給嚇到了。」

林正峰今次遠赴山東拍攝，首次拍短劇的他直言是全新挑戰：「5天拍65集，每一集可能就一兩分鐘，圍讀就比我以前拍長劇圍讀時間還要長幾個小時，原來竪屏短劇是從第一場到最後一場也要讀出來，很難想像，這麼多對白，我真的能行嗎？」不過林正峰就自覺普通話不夠標準，所以返到酒店後繼續練習：「現在差不多12點，但是我打算練兩個小時，不想影響那個進度。」

林正峰朝早7點幾就起身準備，但凌晨3點先瞓的他坦言：「真的不只是精神的累，是身體都很累。」而他不但自己準備戲服，還自己化妝，他直言：「拍短劇比起拍長劇還要累很多很多，它裏面的那個讀台詞的頻密程度遠超想像啊，就是不給人休息啊。」拍攝到晚上6點幾，林正峰笑言「腦袋已經懵掉」，但仍要繼續：「其實我現在不知道自己還有多少場戲，因為它是連着拍的，這個地方是連着十幾集一起拍的，從頭拍到尾，我們拍遠景拍了5個小時，現在切近景，近景是拍最久的，因為我們很多人，每個人都有一個單單的鏡頭，我們這麼多人，每個人都要拍，從頭來一遍……十個人就要來十遍，感覺好像在一個循環裏面，一直循環。」直至晚上11點幾才結束拍攝，但第二日又要6點幾就起身，難怪林正峰都一臉疲憊，難掩憔悴！

小花阮嘉敏在劇集《非常檢控觀》的單元個案中，飾演一名性格巴辣、令下屬聞風喪膽的女上司成為話題。她近日亦分享了灼年12月中到西安拍攝內地短劇的辛酸史。她透露該劇片名暫定為《瘦一斤換一金》，講述一個220斤的肥妹減肥的故事。雖然拍攝期僅得一星期，但強度之高令她始料不及。

阮嘉敏憶述：「去之前個監製同我講話會好辛苦，問我得唔得。我心諗我喺TVB出身，出名捱得，完全無問題啦，呢啲基本嘢嚟。點知去到拍第一日，我就覺得原來TVB好舒服！」

阮嘉敏透露在西安拍攝的6天簡直是「打仗」，短劇節奏極快，全劇72集濃縮在一周內拍完：「每日開工最短16個鐘，最長試過踩20個鐘！基本上無時間返酒店，喺片場瞓醒就再拍，每日淨係瞓得4個鐘。」

阮嘉敏笑言拍到最後幾日，連監製都驚她會隨時暈低：「我有日個樣殘到不得了，監製行埋嚟問我餓唔餓，我話餓，佢即刻話：『好啦收工啦，你返去休息啦，聽日再拍。』佢應該覺得我就嚟唔得，驚我第二日連樣都無埋。」儘管過程辛苦，阮嘉敏表示這是一次很好的磨練，也很高興能將香港演員的經驗帶到內地交流。

