林正財：「守望·同行」計劃為宏福苑居民及親友等提供協助

【Now新聞台】精神健康諮詢委員會主席林正財表示，因應宏富苑五級大火，委員會已成立工作小組，並推出「守望·同行」計劃，集合不同機構接觸死難者家屬，提供即時哀傷輔導，複雜個案會轉介至臨床心理專家。他指計劃亦涵蓋受影響的工作人員、親友及鄰居。

林正財又提到，災民獲分配不同臨時居所，生活習慣突變會引發不同情緒，因此社工及臨床心理學家會駐守現場支援。他亦建議本港需打造精神健康友善的職場環境，未來將加強培訓，讓不同機構認識常見精神健康問題及解決方法，以協助有需要人士。

#要聞