林海峰見面會上 男士代太太索簽名原因心酸 Jan︰佢喺上面會收到張卡

早前完成50場舞台劇《笨蕉大劇院》演出嘅林海峰，近期馬不停蹄再舉行個人鉛筆畫展覽，Jan亦喺展覽首日現身同fans見面。活動過後，林海峰喺社交平台分享見面活動當日一個暖心小故事。

林海峰

林海峰喺活動上遇到一位支持者，對方向Jan提出喺postcard上寫佢太太個名，林答應後該名男士指太太「佢好鍾意你（林海峰）㗎⋯佢以前時時去睇你啲show㗎⋯」。林海峰聽罷不經意問一句「係咩⋯咁佢做咩唔嚟呀？」，對方就話「佢走咗⋯六月走咗」，雙方頓時無言以對。

林海峰早前舉行見面會，有位男士為已故太太索取簽名

林海峰喺帖文提到後續發展，「好自然咁俾咗佢一個擁抱，跟住大家互相擁抱。喺張look up postcard上面寫咗佢太太個名，合照，再拍拍佢膊頭。相信佢喺上面會收到張卡，收到你為佢做嘅，之後由心笑出嚟，然後你都係。Just look up!」，暖心舉動令唔少人動容。

林海峰正舉行個人鉛筆畫展

